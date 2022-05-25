Совфед поддержал кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС
Совет Федерации единогласно поддержал кандидатуру генерал-майора Александра Куренкова на пост главы МЧС на заседании 25 мая, сообщил ТАСС. Ранее его кандидатуру поддержали комитет Совфеда по обороне и безопасности, комитет по конституционному законодательству и госстроительству, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.
23 мая президент России Владимир Путин предложил Совфеду рассмотреть назначение Куренкова на пост главы МЧС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Путин предложил назначить Куренкова в МЧС, потому что «хорошо знает его лично».
Согласно Конституции, Совет Федерации должен проводить консультации по представленным президентом кандидатурам на посты глав Минобороны, Минюста, МВД, МИД и МЧС. Затем кандидатуры рассматриваются на заседании Совфеда, его результаты оформляются в постановление и немедленно направляются президенту.
Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 г. в Норильске, где проходили межведомственные учения в Арктической зоне России. МЧС сообщило, что Зиничев погиб, спасая жизнь человека во время учений. Путин присвоил ему звание Героя России посмертно. После гибели Зиничева Куренков был назначен помощником директора Росгвардии Виктора Золотова.