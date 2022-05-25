Газета
Общество

Совфед поддержал кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС

Ведомости

Совет Федерации единогласно поддержал кандидатуру генерал-майора Александра Куренкова на пост главы МЧС на заседании 25 мая, сообщил ТАСС. Ранее его кандидатуру поддержали комитет Совфеда по обороне и безопасности, комитет по конституционному законодательству и госстроительству, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

23 мая президент России Владимир Путин предложил Совфеду рассмотреть назначение Куренкова на пост главы МЧС. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Путин предложил назначить Куренкова в МЧС, потому что «хорошо знает его лично».

Согласно Конституции, Совет Федерации должен проводить консультации по представленным президентом кандидатурам на посты глав Минобороны, Минюста, МВД, МИД и МЧС. Затем кандидатуры рассматриваются на заседании Совфеда, его результаты оформляются в постановление и немедленно направляются президенту.

Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 г. в Норильске, где проходили межведомственные учения в Арктической зоне России. МЧС сообщило, что Зиничев погиб, спасая жизнь человека во время учений. Путин присвоил ему звание Героя России посмертно. После гибели Зиничева Куренков был назначен помощником директора Росгвардии Виктора Золотова.

Ранее по теме: Новый руководитель МЧС найден спустя восемь месяцев после гибели Евгения Зиничева

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных