Совфед поддержал кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС

Предыдущий глава МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября 2021 г. в Норильске, где проходили межведомственные учения в Арктической зоне России. МЧС сообщило, что Зиничев погиб, спасая жизнь человека во время учений. Путин присвоил ему звание Героя России посмертно. После гибели Зиничева Куренков был назначен помощником директора Росгвардии Виктора Золотова.