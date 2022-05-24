Песков объяснил выбор Путиным кандидата на пост главы МЧС
Президент России Владимир Путин предложил назначить Александра Куренкова главой МЧС, потому что хорошо знает его лично, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Путин хорошо лично знает Куренкова и выбор означает, что, по мнению главы государства, личные, служебные, профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции», — пояснил Песков.
На вопрос, почему президент так долго не назначал никого на пост главы МЧС, Песков ответил, что Путин предложил кандидатуру, как только посчитал это целесообразным. Пока что у Кремля нет точных планов, как Путин представит кандидата в министры в Совете Федерации 25 мая – лично или по видеосвязи.
Накануне Путин предложил назначить главой МЧС Александра Куренкова. ТАСС со ссылкой на источник писал, что Куренков раньше работал в Федеральной службе охраны и Росгвардии. Источники РБК рассказали, что он занимал должность старшего адъютанта Путина.
Экс-руководитель управления президента по внутренней политике, политолог Константин Костин рассказал «Ведомостям», что Куренков работал в ФСО вместе с предыдущим главой МЧС Евгением Зиничевым.
Зиничев погиб 8 сентября 2021 г. в Норильске, где проходили межведомственные учения в Арктической зоне России. МЧС сообщило, что Зиничев погиб, спасая жизнь человека во время учений. Путин присвоил ему звание Героя России посмертно.