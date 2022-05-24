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Песков объяснил выбор Путиным кандидата на пост главы МЧС

Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил назначить Александра Куренкова главой МЧС, потому что хорошо знает его лично, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин хорошо лично знает Куренкова и выбор означает, что, по мнению главы государства, личные, служебные, профессиональные качества Куренкова позволят наилучшим образом выполнять эти функции», — пояснил Песков.

На вопрос, почему президент так долго не назначал никого на пост главы МЧС, Песков ответил, что Путин предложил кандидатуру, как только посчитал это целесообразным. Пока что у Кремля нет точных планов, как Путин представит кандидата в министры в Совете Федерации 25 мая – лично или по видеосвязи.

Накануне Путин предложил назначить главой МЧС Александра Куренкова. ТАСС со ссылкой на источник писал, что Куренков раньше работал в Федеральной службе охраны и Росгвардии. Источники РБК рассказали, что он занимал должность старшего адъютанта Путина.

Экс-руководитель управления президента по внутренней политике, политолог Константин Костин рассказал «Ведомостям», что Куренков работал в ФСО вместе с предыдущим главой МЧС Евгением Зиничевым.

Зиничев погиб 8 сентября 2021 г. в Норильске, где проходили межведомственные учения в Арктической зоне России. МЧС сообщило, что Зиничев погиб, спасая жизнь человека во время учений. Путин присвоил ему звание Героя России посмертно.

Ранее по теме: Новый руководитель МЧС найден спустя восемь месяцев после гибели Евгения Зиничева

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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