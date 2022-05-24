Песков объяснил выбор Путиным кандидата на пост главы МЧС

На вопрос, почему президент так долго не назначал никого на пост главы МЧС, Песков ответил, что Путин предложил кандидатуру, как только посчитал это целесообразным. Пока что у Кремля нет точных планов, как Путин представит кандидата в министры в Совете Федерации 25 мая – лично или по видеосвязи.