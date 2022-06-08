МВД выступило против наказания инспекторов ГИБДД за незаконные штрафы
Министерство внутренних дел не поддержало законопроект об административной ответственности для сотрудников ГИБДД за незаконно выписанные штрафы, потому что наказание за это уже установлено законом, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.
В пресс-службе рассказали, что по каждому незаконно выписанному штрафу проводят служебную проверку, по результатам которой принимаются меры реагирования.
С аналогичной позицией ранее выступили в Госдуме. В правительстве указывали, что в отношении полицейских-нарушителей уже применяются дисциплинарные взыскания (вплоть до увольнения), а граждане могут обжаловать штраф через портал госуслуг.
Ранее группа депутатов и сенаторов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, в котором предлагается установить административную ответственность для инспекторов ГИБДД за незаконно выписанные штрафы. Авторы инициативы предложили штрафовать сотрудников ГАИ в размере наложенного штрафа, но не менее 5000 руб.
В 2021 г. в автоматическом режиме зафиксировано более 160,8 млн правонарушений. По данным «Коммерсанта», около 300 000 штрафов в год отменяют.