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МВД выступило против наказания инспекторов ГИБДД за незаконные штрафы

Ведомости

Министерство внутренних дел не поддержало законопроект об административной ответственности для сотрудников ГИБДД за незаконно выписанные штрафы, потому что наказание за это уже установлено законом, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.

В пресс-службе рассказали, что по каждому незаконно выписанному штрафу проводят служебную проверку, по результатам которой принимаются меры реагирования.

С аналогичной позицией ранее выступили в Госдуме. В правительстве указывали, что в отношении полицейских-нарушителей уже применяются дисциплинарные взыскания (вплоть до увольнения), а граждане могут обжаловать штраф через портал госуслуг.

Ранее группа депутатов и сенаторов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, в котором предлагается установить административную ответственность для инспекторов ГИБДД за незаконно выписанные штрафы. Авторы инициативы предложили штрафовать сотрудников ГАИ в размере наложенного штрафа, но не менее 5000 руб.

В 2021 г. в автоматическом режиме зафиксировано более 160,8 млн правонарушений. По данным «Коммерсанта», около 300 000 штрафов в год отменяют.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных