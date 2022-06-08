Москвичи проголосовали за создание у посольства США площади ДНР

«Самое большое количество голосов — 44,69% — набрал вариант "Площадь Донецкой Народной Республики". В условиях голосования было указано, что в случае выбора этого варианта будет подобрана еще одна площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики», — рассказали в пресс-службе.