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Москвичи проголосовали за создание у посольства США площади ДНР

Ведомости

44,69% москвичей путем голосования предложили назвать безымянную территорию у посольства США «площадью Донецкой Народной Республики», сообщила пресс-служба правительства Москвы. В опросе проекта «Активный гражданин» приняли участие почти 279 000 человек.

«Самое большое количество голосов — 44,69% — набрал вариант "Площадь Донецкой Народной Республики". В условиях голосования было указано, что в случае выбора этого варианта будет подобрана еще одна площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики», — рассказали в пресс-службе.

За вариант «Площадь Защитников Донбасса» проголосовали 31,54% респондентов, за «Площадь Героя России Владимира Жоги» — 8,33%, а 15,44% москвичей решили доверить выбор названия специалистам.

Ранее депутаты Московской городской думы предложили назвать в честь защитников Донбасса какое-либо место в Москве. Одновременно в правительство Москвы стало поступать множество обращений с различными вариантами названия, поэтому предложение решили вынести на голосование, отметили в пресс-службе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных