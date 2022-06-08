Москвичи проголосовали за создание у посольства США площади ДНР
44,69% москвичей путем голосования предложили назвать безымянную территорию у посольства США «площадью Донецкой Народной Республики», сообщила пресс-служба правительства Москвы. В опросе проекта «Активный гражданин» приняли участие почти 279 000 человек.
«Самое большое количество голосов — 44,69% — набрал вариант "Площадь Донецкой Народной Республики". В условиях голосования было указано, что в случае выбора этого варианта будет подобрана еще одна площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики», — рассказали в пресс-службе.
За вариант «Площадь Защитников Донбасса» проголосовали 31,54% респондентов, за «Площадь Героя России Владимира Жоги» — 8,33%, а 15,44% москвичей решили доверить выбор названия специалистам.
Ранее депутаты Московской городской думы предложили назвать в честь защитников Донбасса какое-либо место в Москве. Одновременно в правительство Москвы стало поступать множество обращений с различными вариантами названия, поэтому предложение решили вынести на голосование, отметили в пресс-службе.