Зачисление абитуриентов в вузы онлайн начнется 20 июня
Онлайн-зачисление в российские вузы стартует 20 июня, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев во время своего выступления в Совете Федерации. Об этом сообщил ТАСС. Зачисление будет проходить с помощью портала «Госуслуги».
В 2022 г. почти все вузы и их филиалы присоединились к размещенному на портале «Госуслуги» сервису «Поступление в вузы онлайн», который позволяет абитуриентам удаленно подавать документы. Как рассказывал «Ведомостям» представитель Рособрнадзора, сервис был запущен в июне 2020 г., тогда к нему было подключено 54 вуза.
В 2021 г. количество подключенных к нему вузов выросло в 10 раз, свыше 44 500 абитуриентов подали через сервис документы, а 12 000 из них были через него зачислены. Сервис является совместной разработкой Минобрнауки и Рособрнадзора. Благодаря ему будущим студентам не надо приносить в вуз оригиналы документов, если они находятся в электронном виде на портале «Госуслуги». Также в режиме онлайн поступающие могут видеть конкурсные списки.
Также абитуриенты вне зависимости от способа подачи документов смогут просматривать свои заявления, записываться на вступительные испытания и видеть их результаты и направлять в вуз согласие на зачисление, отмечал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.