Зачисление абитуриентов в вузы онлайн начнется 20 июня

В 2021 г. количество подключенных к нему вузов выросло в 10 раз, свыше 44 500 абитуриентов подали через сервис документы, а 12 000 из них были через него зачислены. Сервис является совместной разработкой Минобрнауки и Рособрнадзора. Благодаря ему будущим студентам не надо приносить в вуз оригиналы документов, если они находятся в электронном виде на портале «Госуслуги». Также в режиме онлайн поступающие могут видеть конкурсные списки.