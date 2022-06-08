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Зачисление абитуриентов в вузы онлайн начнется 20 июня

Ведомости

Онлайн-зачисление в российские вузы стартует 20 июня, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев во время своего выступления в Совете Федерации. Об этом сообщил ТАСС. Зачисление будет проходить с помощью портала «Госуслуги».

В 2022 г. почти все вузы и их филиалы присоединились к размещенному на портале «Госуслуги» сервису «Поступление в вузы онлайн», который позволяет абитуриентам удаленно подавать документы. Как рассказывал «Ведомостям» представитель Рособрнадзора, сервис был запущен в июне 2020 г., тогда к нему было подключено 54 вуза.

В 2021 г. количество подключенных к нему вузов выросло в 10 раз, свыше 44 500 абитуриентов подали через сервис документы, а 12 000 из них были через него зачислены. Сервис является совместной разработкой Минобрнауки и Рособрнадзора. Благодаря ему будущим студентам не надо приносить в вуз оригиналы документов, если они находятся в электронном виде на портале «Госуслуги». Также в режиме онлайн поступающие могут видеть конкурсные списки.

Также абитуриенты вне зависимости от способа подачи документов смогут просматривать свои заявления, записываться на вступительные испытания и видеть их результаты и направлять в вуз согласие на зачисление, отмечал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных