Минобрнауки расширило функционал суперсервиса «Поступление в вузы онлайн»Выпускники увидят свой рейтинг в конкурсных списках в режиме реального времени
В 2022 г. почти все вузы и их филиалы (порядка 900) присоединятся к размещенному на портале «Госуслуги» суперсервису «Поступление в вузы онлайн», который позволяет абитуриентам удаленно подавать документы. При этом функционал сервиса заметно расширен, что снимает ряд проблем у приемных комиссий, заявил 22 апреля на горячей линии «Единой России» со старшеклассниками министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Суперсервис, разработанный Минобрнауки и Рособрнадзором, был запущен в июне 2020 г., тогда к нему было подключено 54 вуза. В 2021 г. количество подключенных к нему вузов выросло в 10 раз, свыше 44 500 абитуриентов подали через сервис документы, а 12 000 из них были через него зачислены, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Рособрнадзора. В этом году лишь некоторые вузы, например Академия русского балета им. Вагановой, не принимают документы в электронном виде. Фальков ожидает, что в этом учебном году услугой воспользуется «огромное количество выпускников школ, если не все». Министр добавил, что остаются и классические формы подачи документов – лично и по почте.