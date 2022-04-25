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Минобрнауки расширило функционал суперсервиса «Поступление в вузы онлайн»

Выпускники увидят свой рейтинг в конкурсных списках в режиме реального времени
Анастасия Курилова
Выбрать вуз дистанционно теперь можно по всей стране, но с регистрацией на Госуслугах / Андрей Гордеев / Ведомости

В 2022 г. почти все вузы и их филиалы (порядка 900) присоединятся к размещенному на портале «Госуслуги» суперсервису «Поступление в вузы онлайн», который позволяет абитуриентам удаленно подавать документы. При этом функционал сервиса заметно расширен, что снимает ряд проблем у приемных комиссий, заявил 22 апреля на горячей линии «Единой России» со старшеклассниками министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Суперсервис, разработанный Минобрнауки и Рособрнадзором, был запущен в июне 2020 г., тогда к нему было подключено 54 вуза. В 2021 г. количество подключенных к нему вузов выросло в 10 раз, свыше 44 500 абитуриентов подали через сервис документы, а 12 000 из них были через него зачислены, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Рособрнадзора. В этом году лишь некоторые вузы, например Академия русского балета им. Вагановой, не принимают документы в электронном виде. Фальков ожидает, что в этом учебном году услугой воспользуется «огромное количество выпускников школ, если не все». Министр добавил, что остаются и классические формы подачи документов – лично и по почте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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