Минобрнауки расширило функционал суперсервиса «Поступление в вузы онлайн»

Суперсервис, разработанный Минобрнауки и Рособрнадзором, был запущен в июне 2020 г., тогда к нему было подключено 54 вуза. В 2021 г. количество подключенных к нему вузов выросло в 10 раз, свыше 44 500 абитуриентов подали через сервис документы, а 12 000 из них были через него зачислены, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Рособрнадзора. В этом году лишь некоторые вузы, например Академия русского балета им. Вагановой, не принимают документы в электронном виде. Фальков ожидает, что в этом учебном году услугой воспользуется «огромное количество выпускников школ, если не все». Министр добавил, что остаются и классические формы подачи документов – лично и по почте.