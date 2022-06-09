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Мурашко: более 500 млн человек в мире привились «Спутником V»

Ведомости

Более 500 млн человек сделали прививки вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. 

«Объемы поставки вакцины "Спутник V" — более 500 млн человек в мире получили эту вакцину. Это такие колоссальные успехи», — отметил Мурашко (цитата по ТАСС).

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в августе 2020 г. и стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее эффективность против уханьского штамма коронавируса составила 91%, против штамма дельта — 70,5%, а против тяжелых случаев COVID-19 — более 88%, говорится на сайте стопкоронавирус.рф. РФПИ ранее сообщал, что «Спутник V» зарегистрировали около 70 стран, в которых проживает половина населения мира. 

Также в России разработали вакцины «Спутник Лайт» (первый компонент «Спутника V»), две назальных вакцины «Спутник V», препарат «Спутник М» для вакцинации детей от 12 до 17 лет, а также вакцины для детей более младшего возраста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных