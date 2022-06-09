Мурашко: более 500 млн человек в мире привились «Спутником V»
Более 500 млн человек сделали прививки вакциной от коронавируса «Спутник V», сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Объемы поставки вакцины "Спутник V" — более 500 млн человек в мире получили эту вакцину. Это такие колоссальные успехи», — отметил Мурашко (цитата по ТАСС).
Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в августе 2020 г. и стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее эффективность против уханьского штамма коронавируса составила 91%, против штамма дельта — 70,5%, а против тяжелых случаев COVID-19 — более 88%, говорится на сайте стопкоронавирус.рф. РФПИ ранее сообщал, что «Спутник V» зарегистрировали около 70 стран, в которых проживает половина населения мира.
Также в России разработали вакцины «Спутник Лайт» (первый компонент «Спутника V»), две назальных вакцины «Спутник V», препарат «Спутник М» для вакцинации детей от 12 до 17 лет, а также вакцины для детей более младшего возраста.