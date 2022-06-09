Мурашко: более 500 млн человек в мире привились «Спутником V»

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в августе 2020 г. и стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее эффективность против уханьского штамма коронавируса составила 91%, против штамма дельта — 70,5%, а против тяжелых случаев COVID-19 — более 88%, говорится на сайте стопкоронавирус.рф. РФПИ ранее сообщал, что «Спутник V» зарегистрировали около 70 стран, в которых проживает половина населения мира.