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Общество

Средняя стоимость проезда по мосту из России в Китай составит 8700 рублей

Ведомости

Стоимость проезда по автомобильному мосту из Благовещенска в китайский Хейхэ составит 8700 руб. для одного автомобиля, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. Когда мост окупит себя, проезд станет дешевле, добавил он.

«Тарифы утверждены. Средняя стоимость проезда одного автомобиля составит 8700 рублей. Концессионная модель рассчитана на 20 лет. За этот период по финансовой модели мост будет окуплен, и, соответственно, тогда мы сможем снизить тариф только до размера стоимости содержания моста», — рассказал Орлов (цитата по «РИА Новости»). Мост построили не для зарабатывания денег, а для создания инфраструктуры для развития бизнеса, отметил губернатор.

Движение по мосту через Амур открылось 10 июня. Он стал первым автомобильным мостом между Россией и Китаем. Строительство сооружения началось в 2016 г., открыть мост планировалось в 2020 г., но запуск перенесли из-за пандемии коронавируса. Строительство обошлось в 19 млрд руб., из которы 14 млрд потратила российская сторона. Длина моста — 1080 м, ширина проезжей части — 11 м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных