Средняя стоимость проезда по мосту из России в Китай составит 8700 рублей

«Тарифы утверждены. Средняя стоимость проезда одного автомобиля составит 8700 рублей. Концессионная модель рассчитана на 20 лет. За этот период по финансовой модели мост будет окуплен, и, соответственно, тогда мы сможем снизить тариф только до размера стоимости содержания моста», — рассказал Орлов (цитата по «РИА Новости»). Мост построили не для зарабатывания денег, а для создания инфраструктуры для развития бизнеса, отметил губернатор.