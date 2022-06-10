Средняя стоимость проезда по мосту из России в Китай составит 8700 рублей
Стоимость проезда по автомобильному мосту из Благовещенска в китайский Хейхэ составит 8700 руб. для одного автомобиля, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. Когда мост окупит себя, проезд станет дешевле, добавил он.
«Тарифы утверждены. Средняя стоимость проезда одного автомобиля составит 8700 рублей. Концессионная модель рассчитана на 20 лет. За этот период по финансовой модели мост будет окуплен, и, соответственно, тогда мы сможем снизить тариф только до размера стоимости содержания моста», — рассказал Орлов (цитата по «РИА Новости»). Мост построили не для зарабатывания денег, а для создания инфраструктуры для развития бизнеса, отметил губернатор.
Движение по мосту через Амур открылось 10 июня. Он стал первым автомобильным мостом между Россией и Китаем. Строительство сооружения началось в 2016 г., открыть мост планировалось в 2020 г., но запуск перенесли из-за пандемии коронавируса. Строительство обошлось в 19 млрд руб., из которы 14 млрд потратила российская сторона. Длина моста — 1080 м, ширина проезжей части — 11 м.