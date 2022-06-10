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Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь арестован в Красноярске

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Центральный районный суд Красноярска арестовал бывшего заместителя главы Росприроднадзора, экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«Подозреваемый в хищении более 900 млн руб. арестован на 1 месяц и 17 дней», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе прокуратуры.

РБК со ссылкой на источник пишет, что Митволя задержали сотрудники ФСБ 8 июня в аэропорту «Внуково», когда он попытался улететь в Дубай. Затем его сопроводили в Красноярск, где суд арестовал его на месяц. По словам собеседников издания, Митволя подозревают в хищении 900 млн руб., которые выделили аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске.

Помощница Митволя назвала информацию о его аресте «непроверенной», но подтвердила, что он собирался улететь на отдых в Дубай. 

Уголовное дело о хищении было возбуждено в мае. Фабула дела, по которому проходит бывший чиновник, официально неизвестна. Собеседники РБК рассказали, что в сентябре 2019 г. «Краевое транспортное управление» Красноярского края заключило контракт с «Красноярским трестом инженерно-строительных изысканий», который должен был провести инженерные изыскания в рамках строительства метро в Красноярске. Митволь с 2018 г. является председателем совета директоров компании. По данным следствия, компания выполнила часть работ, а оплату получила в полном размере — 945 млн руб.

Олег Митволь руководил Северным административным округом Москвы с июля 2009 г. по октябрь 2010 г. До этого он в течение пяти лет был заместителем руководителя Росприроднадзора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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