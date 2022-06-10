Экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь арестован в Красноярске

РБК со ссылкой на источник пишет, что Митволя задержали сотрудники ФСБ 8 июня в аэропорту «Внуково», когда он попытался улететь в Дубай. Затем его сопроводили в Красноярск, где суд арестовал его на месяц. По словам собеседников издания, Митволя подозревают в хищении 900 млн руб., которые выделили аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске.