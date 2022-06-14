«Белавиа» сообщила об отмене ПЦР-тестов на рейсах в Россию
Белорусская авиакомпания «Белавиа» с 14 июня прекратит проверять результаты ПЦР-тестов и справки о вакцинации от коронавируса у пассажиров на рейсах в Россию, сообщила пресс-служба компании.
«C 14 июня на рейсах Belavia в Российскую Федерацию не будут проверять ПЦР-тесты и справки о вакцинации. С завтрашнего дня ограничения по въезду в страну в связи с COVID-19 отменены», — говорится в сообщении.
Власти Казахстана с 8 июня также отменят требование ПЦР-тестов и справок о вакцинации при въезде в страну. Также Казахстан откроет 12 автомобильных пунктов пропуска в регионах, которые ранее были временно закрыты.
Оперштаб по борьбе с коронавирусом в России ранее сообщил, что с 14 июня отменяются ограничения на въезд в страну иностранцев самолетами и морскими судами. С 30 марта Россия сняла ограничения на передвижение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. С 11 апреля Казахстан отменил ограничения на пересечение границы с Россией.