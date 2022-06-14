«Белавиа» сообщила об отмене ПЦР-тестов на рейсах в Россию

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в России ранее сообщил, что с 14 июня отменяются ограничения на въезд в страну иностранцев самолетами и морскими судами. С 30 марта Россия сняла ограничения на передвижение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. С 11 апреля Казахстан отменил ограничения на пересечение границы с Россией.