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«Белавиа» сообщила об отмене ПЦР-тестов на рейсах в Россию

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Белорусская авиакомпания «Белавиа» с 14 июня прекратит проверять результаты ПЦР-тестов и справки о вакцинации от коронавируса у пассажиров на рейсах в Россию, сообщила пресс-служба компании.

«C 14 июня на рейсах Belavia в Российскую Федерацию не будут проверять ПЦР-тесты и справки о вакцинации. С завтрашнего дня ограничения по въезду в страну в связи с COVID-19 отменены», — говорится в сообщении.

Власти Казахстана с 8 июня также отменят требование ПЦР-тестов и справок о вакцинации при въезде в страну. Также Казахстан откроет 12 автомобильных пунктов пропуска в регионах, которые ранее были временно закрыты.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в России ранее сообщил, что с 14 июня отменяются ограничения на въезд в страну иностранцев самолетами и морскими судами. С 30 марта Россия сняла ограничения на передвижение через сухопутную границу с Казахстаном и Монголией на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. С 11 апреля Казахстан отменил ограничения на пересечение границы с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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