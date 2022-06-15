ВОЗ решила переименовать «оспу обезьян»

Как пишет агентство Bloomberg, на прошлой неделе более 30 ученых заявили, что ярлык «обезьянья оспа» является дискриминационным и стигматизирующим и существует «срочная» необходимость его переименования. «Это предложение перекликается с аналогичным спором, который разгорелся, когда ВОЗ быстро приняла решение переименовать SARS-CoV-2 после того, как люди во всем мире назвали его "китайским" или "уханьским" вирусом в отсутствие официального обозначения», — отмечает агентство.