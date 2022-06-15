ВОЗ решила переименовать «оспу обезьян»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет работу по переименованию вируса «оспы обезьян» (monkey pox), его ответвлений и вызываемого им заболевания, заявил глава организации Теодор Аданом Гебрейесус.
«Мы объявим о новом названии как можно скорее. Глобальная вспышка "оспы обезьян" явно необычна и вызывает беспокойство», — цитирует пресс-служба ВОЗ Гебрейесуса. Согласно рекомендациям организации, не следует использовать в терминологиях инфекций названия животных, географических регионов, имена людей, культурные отсылки и другие понятия.
Как пишет агентство Bloomberg, на прошлой неделе более 30 ученых заявили, что ярлык «обезьянья оспа» является дискриминационным и стигматизирующим и существует «срочная» необходимость его переименования. «Это предложение перекликается с аналогичным спором, который разгорелся, когда ВОЗ быстро приняла решение переименовать SARS-CoV-2 после того, как люди во всем мире назвали его "китайским" или "уханьским" вирусом в отсутствие официального обозначения», — отмечает агентство.
ВОЗ консультируется с экспертами по ортопоксвирусам (семейству, к которому относится «оспа обезьян») относительно наиболее подходящего наименования. Как считают специалисты, присвоение наименований болезням «должно быть сделано с целью минимизации негативного воздействия». Необходимо избежать нанесения ущерба «любым культурным, социальным, национальным, региональным, профессиональным или этническим группам».
Число подтвержденных случаев заражения «оспой обезьян» за пределами эндемичных стран Африки превысило 1500 человек. Больше всего инфицированных на данный момент зарегистрировано в Великобритании (470), на втором и третьем местах находятся Испания (259) и Германия (229). Всего на страны Европы приходится 1380 случаев.
В России случаи заболевания не зарегистрированы. 8 июня во время визита в Ташкент министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что препараты для лечения оспы, а также новая вакцина для ее профилактики уже тестируются.