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Общество

МВД Великобритании одобрило экстрадицию Ассанжа в США

Ведомости

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США, сообщил Reuters.

«17 июня, после рассмотрения как Магистратским судом, так и Высоким судом, было принято решение об экстрадиции г-на Джулиана Ассанжа в США. Мистер Ассанж сохраняет за собой обычное 14-дневное право на апелляцию», — сообщило МВД страны.

Издание пояснило, что Ассанж может подать апелляцию в Высокий суд Лондона или попытаться передать свое дело в Верховный суд Великобритании. Однако если апелляцию отклонят, Ассанжа должны будут экстрадировать в течение 28 дней.

20 апреля Вестминстерский магистральный суд Великобритании выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, однако окончательное решение должны была принять Пател. В январе прошлого года Вестминстерский суд отклонил запрос минюста США на выдачу Ассанжа из-за опасений за психическое здоровье осужденного. Позднее минюст подал апелляцию, и в декабре Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадировать основателя WikiLeaks.

Власти США пытаются добиться выдачи основателя Wikileaks с момента его задержания в 2019 г. Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Они связаны с публикацией WikiLeaks десятков тысяч секретных документов правительства США, в том числе дипломатической переписки и информации о преступлениях американской армии в третьих странах.

50-летний Ассанж с апреля 2019 г. содержится в тюрьме Белмарш в Лондоне, куда его отправили из-за неявки в суд в 2012 г. Тогда против Ассанжа выдвинули в Швеции обвинения в сексуальном насилии, которые он назвал заказными. Позднее дело было закрыто. Ассанжа задержали в Великобритании, однако отпустили под залог. Властям Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции, однако Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где получил политическое убежище.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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