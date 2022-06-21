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Первое иностранное судно покинуло порт Мариуполя

Ведомости

Турецкий «Азов Конкорд» стал первым иностранным судном, вышедшим из порта Мариуполя. Корабль отправился в Новороссийск, пишет ТАСС.

Капитан сухогруза Иван Бабенков сообщил, что судно ранее было повреждено украинскими вооруженными силами, однако удалось его восстановить и набрать новый экипаж. Отплытие произошло без груза на борту.

«Азов Конкорд» должен был выйти из мариупольского порта 18 июня. Однако дату пришлось перенести из-за невозможности получить оплату за портовые услуги от судовладельца.

В настоящее время в порту Мариуполя остаются пять иностранных судов. Следующим к выходу в море готовится болгарское судно «Царевна», которое завершает техническую подготовку и оформление документов.

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев сообщал, что в портах украинских городов остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств, так как существует высокая угроза обстрела со стороны ВСУ и подрыва на украинских минах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных