Первое иностранное судно покинуло порт Мариуполя

Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев сообщал, что в портах украинских городов остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств, так как существует высокая угроза обстрела со стороны ВСУ и подрыва на украинских минах.