Первое иностранное судно покинуло порт Мариуполя
Турецкий «Азов Конкорд» стал первым иностранным судном, вышедшим из порта Мариуполя. Корабль отправился в Новороссийск, пишет ТАСС.
Капитан сухогруза Иван Бабенков сообщил, что судно ранее было повреждено украинскими вооруженными силами, однако удалось его восстановить и набрать новый экипаж. Отплытие произошло без груза на борту.
«Азов Конкорд» должен был выйти из мариупольского порта 18 июня. Однако дату пришлось перенести из-за невозможности получить оплату за портовые услуги от судовладельца.
В настоящее время в порту Мариуполя остаются пять иностранных судов. Следующим к выходу в море готовится болгарское судно «Царевна», которое завершает техническую подготовку и оформление документов.
Ранее начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев сообщал, что в портах украинских городов остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств, так как существует высокая угроза обстрела со стороны ВСУ и подрыва на украинских минах.