Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 1000
Более 1000 человек погибли и как минимум 1500 получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5,9 балла в Афганистане, которое произошло в ночь с 21 на 22 июня, сообщил телеканал CNN.
По данным геологической службы США (USGS), землетрясение произошло в 1:24 утра по местному времени 22 июня примерно в 46 км к юго-западу от города Хост, который находится недалеко от границы с Пакистаном. По данным министерства по борьбе со стихийными бедствиями Афганистана, большинство людей погибли в провинции Пактика. Глава департамента информации и культуры провинции Пактика Мохаммад Амин Хозайфа отметил, что число жертв землетрясения будет расти по мере продолжения поисково-спасательных операций.
Премьер-министр Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд провел совещание с ответственными ведомствами и поручил направить группы экстренной помощи в пострадавший район. Также он поручил использовать воздушный и наземный транспорт для доставки продуктов, одежды, лекарств и др. и для транспортировки раненых. Государство выплатит семьям погибших по 100 000 афгани (около $1116), а семьям пострадавших – по 50 000 афгани ($558).
Также правительство страны попросило помощи у других стран. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ее команды находятся на местах для реагирования на чрезвычайные ситуации, в том числе предоставляют медикаменты, медицинскую помощь и оценивают потребности региона.