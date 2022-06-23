Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 1000

По данным геологической службы США (USGS), землетрясение произошло в 1:24 утра по местному времени 22 июня примерно в 46 км к юго-западу от города Хост, который находится недалеко от границы с Пакистаном. По данным министерства по борьбе со стихийными бедствиями Афганистана, большинство людей погибли в провинции Пактика. Глава департамента информации и культуры провинции Пактика Мохаммад Амин Хозайфа отметил, что число жертв землетрясения будет расти по мере продолжения поисково-спасательных операций.