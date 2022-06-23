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Число погибших при землетрясении в Афганистане превысило 1000

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Более 1000 человек погибли и как минимум 1500 получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5,9 балла в Афганистане, которое произошло в ночь с 21 на 22 июня, сообщил телеканал CNN.

По данным геологической службы США (USGS), землетрясение произошло в 1:24 утра по местному времени 22 июня примерно в 46 км к юго-западу от города Хост, который находится недалеко от границы с Пакистаном. По данным министерства по борьбе со стихийными бедствиями Афганистана, большинство людей погибли в провинции Пактика. Глава департамента информации и культуры провинции Пактика Мохаммад Амин Хозайфа отметил, что число жертв землетрясения будет расти по мере продолжения поисково-спасательных операций.

Премьер-министр Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд провел совещание с ответственными ведомствами и поручил направить группы экстренной помощи в пострадавший район. Также он поручил использовать воздушный и наземный транспорт для доставки продуктов, одежды, лекарств и др. и для транспортировки раненых. Государство выплатит семьям погибших по 100 000 афгани (около $1116), а семьям пострадавших – по 50 000 афгани ($558).

Также правительство страны попросило помощи у других стран. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ее команды находятся на местах для реагирования на чрезвычайные ситуации, в том числе предоставляют медикаменты, медицинскую помощь и оценивают потребности региона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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