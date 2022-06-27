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Эксперты ВШЭ оценили разрыв в зарплатах женщин и мужчин в России

Ведомости

Разрыв в зарплате мужчин и женщин в России составляет от 5,3 до 69,9%, среднее значение показателя – 37,3%, сообщил РБК со ссылкой на статью ученых НИУ ВШЭ «Метаанализ гендерного разрыва в оплате труда в России».

Исследователи обобщили оценки гендерного разрыва в зарплатах наемных работников в России с 1996 по 2021 г. Они проанализировали 33 работы и 174 научные статьи, препринта, монографии и аналитических отчета. Эксперты выяснили, что необъясненная часть гендерного разрыва в зарплате составляет почти 70%, а половина оценок находится в интервале от 27,6 до 46,2%. По данным исследователей, сейчас наблюдается тенденция к их увеличению.

Гендерное неравенство определяется:

  • Семейным положением: «отдача» от материнства и отцовства для работников существенно различается, поэтому женщины, как правило, получают «штраф» за материнство, а мужчины – «зарплатную премию» за отцовство.

  • Отраслью и профессией: мужчины и женщины неравномерно распределены по видам экономической деятельности и профессионально-квалификационным группам. Однако переход экономики от производства к сферам обслуживания и ИТ привел к значительному изменению структуры традиционно «мужских» и «женских» видов деятельности, что способствует снижению уровня гендерной сегрегации и уменьшению гендерного разрыва в зарплате.

  • Размером предприятия: доходы работников крупных предприятий выше, и зарплата женщин на них в среднем больше, чем зарплата мужчин. Однако в крупных компаниях доминируют мужчины, что приводит к увеличению гендерного разрыва.

  • Личностными качествами: женщины склонны меньше ценить деньги, конкурировать и рисковать, чем мужчины, говорится в исследовании. У них более низкая самооценка, а также они менее уверенные в себе. Эти качества могут напрямую влиять на зарплату через производительность труда или влиять косвенно, оказывая воздействие на человеческий капитал, выбор профессии и сферы деятельности. Эксперты отметили, что риск на работе вознаграждается более высокой зарплатой, поэтому разное отношение мужчин и женщин к рискованным профессиям напрямую отражается на уровне гендерного разрыва в зарплатах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных