Эксперты ВШЭ оценили разрыв в зарплатах женщин и мужчин в России

Личностными качествами: женщины склонны меньше ценить деньги, конкурировать и рисковать, чем мужчины, говорится в исследовании. У них более низкая самооценка, а также они менее уверенные в себе. Эти качества могут напрямую влиять на зарплату через производительность труда или влиять косвенно, оказывая воздействие на человеческий капитал, выбор профессии и сферы деятельности. Эксперты отметили, что риск на работе вознаграждается более высокой зарплатой, поэтому разное отношение мужчин и женщин к рискованным профессиям напрямую отражается на уровне гендерного разрыва в зарплатах.