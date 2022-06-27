Эксперты ВШЭ оценили разрыв в зарплатах женщин и мужчин в России
Исследователи обобщили оценки гендерного разрыва в зарплатах наемных работников в России с 1996 по 2021 г. Они проанализировали 33 работы и 174 научные статьи, препринта, монографии и аналитических отчета. Эксперты выяснили, что необъясненная часть гендерного разрыва в зарплате составляет почти 70%, а половина оценок находится в интервале от 27,6 до 46,2%. По данным исследователей, сейчас наблюдается тенденция к их увеличению.
Гендерное неравенство определяется:
Семейным положением: «отдача» от материнства и отцовства для работников существенно различается, поэтому женщины, как правило, получают «штраф» за материнство, а мужчины – «зарплатную премию» за отцовство.
Отраслью и профессией: мужчины и женщины неравномерно распределены по видам экономической деятельности и профессионально-квалификационным группам. Однако переход экономики от производства к сферам обслуживания и ИТ привел к значительному изменению структуры традиционно «мужских» и «женских» видов деятельности, что способствует снижению уровня гендерной сегрегации и уменьшению гендерного разрыва в зарплате.
Размером предприятия: доходы работников крупных предприятий выше, и зарплата женщин на них в среднем больше, чем зарплата мужчин. Однако в крупных компаниях доминируют мужчины, что приводит к увеличению гендерного разрыва.
Личностными качествами: женщины склонны меньше ценить деньги, конкурировать и рисковать, чем мужчины, говорится в исследовании. У них более низкая самооценка, а также они менее уверенные в себе. Эти качества могут напрямую влиять на зарплату через производительность труда или влиять косвенно, оказывая воздействие на человеческий капитал, выбор профессии и сферы деятельности. Эксперты отметили, что риск на работе вознаграждается более высокой зарплатой, поэтому разное отношение мужчин и женщин к рискованным профессиям напрямую отражается на уровне гендерного разрыва в зарплатах.