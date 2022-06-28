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Мишустин заявил о сокращении 30 000 госслужащих благодаря административной реформе

Ведомости

Правительство в результате административной реформы сократило около 30 000 госслужащих. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации, передает пресс-служба кабмина.

«Мы сократили около 30 000 государственных служащих, сделали это буквально в первый год, после чего продолжили реформу контрольно-надзорной деятельности», — сказал Мишустин. По его словам, административная реформа была проведена при очень внимательном рассмотрении всех федеральных органов исполнительной власти.

В ноябре 2020 г. Мишустин объявил о планах сокращений центральных аппаратов ведомств с 1 января 2021 г. на 5%, территориальных органов – на 10%. Сроки проведения административной реформы неоднократно переносились по разным причинам, откладывать ее «больше нельзя», подчеркнул Мишустин. Он предложил начать оптимизацию системы управления с 1 января и провести ее за три месяца – до 1 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных