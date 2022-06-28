Мишустин заявил о сокращении 30 000 госслужащих благодаря административной реформе
Правительство в результате административной реформы сократило около 30 000 госслужащих. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совета Федерации, передает пресс-служба кабмина.
«Мы сократили около 30 000 государственных служащих, сделали это буквально в первый год, после чего продолжили реформу контрольно-надзорной деятельности», — сказал Мишустин. По его словам, административная реформа была проведена при очень внимательном рассмотрении всех федеральных органов исполнительной власти.
В ноябре 2020 г. Мишустин объявил о планах сокращений центральных аппаратов ведомств с 1 января 2021 г. на 5%, территориальных органов – на 10%. Сроки проведения административной реформы неоднократно переносились по разным причинам, откладывать ее «больше нельзя», подчеркнул Мишустин. Он предложил начать оптимизацию системы управления с 1 января и провести ее за три месяца – до 1 апреля.