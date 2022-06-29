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Общество

На Каширском шоссе в Москве загорелись два ангара

Ведомости

Два металлических ангара общей площадью около 2000 кв. м загорелись утром 29 июня на Каширском шоссе в Москве, сообщила пресс-служба МЧС по городу.

«По прибытии пожарных, происходило загорание 2 металлических ангаров на общей площади около 2000 кв. м. Пожарные не допустили распространения огня и в 12:07 пожар был локализован. В помощь, для ликвидации данного пожара применялась авиация», — рассказали в министерстве. Информации о пострадавших не поступало.

В Telegram-канале дептранса Москвы говорится, что из-за пожара ограничили движение по двум полосам Коломенского проезда в сторону Каширского шоссе. В департаменте призвали избегать поездок в этом направлении из-за сложностей с движением транспорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных