На Каширском шоссе в Москве загорелись два ангара
Два металлических ангара общей площадью около 2000 кв. м загорелись утром 29 июня на Каширском шоссе в Москве, сообщила пресс-служба МЧС по городу.
«По прибытии пожарных, происходило загорание 2 металлических ангаров на общей площади около 2000 кв. м. Пожарные не допустили распространения огня и в 12:07 пожар был локализован. В помощь, для ликвидации данного пожара применялась авиация», — рассказали в министерстве. Информации о пострадавших не поступало.
В Telegram-канале дептранса Москвы говорится, что из-за пожара ограничили движение по двум полосам Коломенского проезда в сторону Каширского шоссе. В департаменте призвали избегать поездок в этом направлении из-за сложностей с движением транспорта.