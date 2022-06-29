На Каширском шоссе в Москве загорелись два ангара

«По прибытии пожарных, происходило загорание 2 металлических ангаров на общей площади около 2000 кв. м. Пожарные не допустили распространения огня и в 12:07 пожар был локализован. В помощь, для ликвидации данного пожара применялась авиация», — рассказали в министерстве. Информации о пострадавших не поступало.