В Госдуме разрешили конфисковывать автомобили за выброшенный из машины мусор
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, ужесточающий наказание за незаконный выброс мусора из автомобиля. Теперь максимальная мера наказания составляет 200 000 руб. штрафа с возможной конфискацией транспортного средства, передает ТАСС.
Для частных лиц штраф составит от 10 000 до 15 000 руб., для должностных лиц – от 20 000 до 30 000 руб., для юрлиц – от 30 000 до 50 000 руб. За повторное правонарушение размер штрафа будет удвоен. При этом у должностных и юридических лиц могут конфисковать автомобиль.
Если же мусор был выброшен из грузового транспортного средства или прицепа, то штраф составит от 40 000 до 50 000 руб., для должностных лиц — от 60 000 до 80 000 руб., для юрлиц — от 100 000 до 120 000 руб. В случае повторного нарушения штраф для граждан и должностных лиц будет увеличен на 20 000 руб., а для юрлиц он составит от 150 000 до 200 000 руб. с возможной конфискацией транспортного средства.
Под незаконным выбросом депутаты понимают оставленный в неположенных местах, в том числе в лесу, парках и на обочинах, мусор. Раньше никаких штрафов по отношению к тем, кто выбрасывает отходы из машины, не предусматривалось. Предполагается, что нарушение будет фиксироваться с помощью камер, размещенных в местах наиболее вероятного сброса мусора.
Помимо этого законопроект ужесточает наказание для тех, кто оставляет мусор в неположенных местах без использования автомобиля. Так, раньше штраф для граждан составлял 1000-2000 руб. (2000-3000 руб. при повторном нарушении), теперь он будет 2000-3000 руб. при первом нарушении и 3000-5000 – при повторном.