В Госдуме разрешили конфисковывать автомобили за выброшенный из машины мусор

Если же мусор был выброшен из грузового транспортного средства или прицепа, то штраф составит от 40 000 до 50 000 руб., для должностных лиц — от 60 000 до 80 000 руб., для юрлиц — от 100 000 до 120 000 руб. В случае повторного нарушения штраф для граждан и должностных лиц будет увеличен на 20 000 руб., а для юрлиц он составит от 150 000 до 200 000 руб. с возможной конфискацией транспортного средства.