Газета
Общество

В Госдуме разрешили конфисковывать автомобили за выброшенный из машины мусор

Ведомости

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, ужесточающий наказание за незаконный выброс мусора из автомобиля. Теперь максимальная мера наказания составляет 200 000 руб. штрафа с возможной конфискацией транспортного средства, передает ТАСС.

Для частных лиц штраф составит от 10 000 до 15 000 руб., для должностных лиц – от 20 000 до 30 000 руб., для юрлиц – от 30 000 до 50 000 руб. За повторное правонарушение размер штрафа будет удвоен. При этом у должностных и юридических лиц могут конфисковать автомобиль.

Если же мусор был выброшен из грузового транспортного средства или прицепа, то штраф составит от 40 000 до 50 000 руб., для должностных лиц — от 60 000 до 80 000 руб., для юрлиц — от 100 000 до 120 000 руб. В случае повторного нарушения штраф для граждан и должностных лиц будет увеличен на 20 000 руб., а для юрлиц он составит от 150 000 до 200 000 руб. с возможной конфискацией транспортного средства.

Под незаконным выбросом депутаты понимают оставленный в неположенных местах, в том числе в лесу, парках и на обочинах, мусор. Раньше никаких штрафов по отношению к тем, кто выбрасывает отходы из машины, не предусматривалось. Предполагается, что нарушение будет фиксироваться с помощью камер, размещенных в местах наиболее вероятного сброса мусора.

Помимо этого законопроект ужесточает наказание для тех, кто оставляет мусор в неположенных местах без использования автомобиля. Так, раньше штраф для граждан составлял 1000-2000 руб. (2000-3000 руб. при повторном нарушении), теперь он будет 2000-3000 руб. при первом нарушении и 3000-5000 – при повторном.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных