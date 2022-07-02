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Ассоциация европейских почтовых операторов приостановила членство «Почты России»

Ведомости

Членство «Почты России» в Ассоциации европейских почтовых операторов (PostEurop) временно приостановлено. Аналогичное решение совет директоров ассоциации принял в отношении белорусской госкомпании «Белпочта», говорится на сайте PostEurop.

Решение было принято в связи с «недавними изменениями в уставе» ассоциации на заседании совета директоров 23 июня. Членство «Почты России» в PostEurop приостановлено на фоне боевых действий на Украине и «в результате запроса большого числа членов PostEurop».

Временное отстранение российской и белорусской организаций будет действовать до Генеральной Ассамблеи PostEurop, которая состоится 5 октября 2022 г., отмечается в публикации. 

Осенью решение о членстве «Белпочты» и «Почты России» может быть пересмотрено. В ассоциации подчеркнули, что изменения в составе PostEurop никак не повлияют на почтовые службы.

В пресс-службе «Почты России» пояснили «Ведомостям», что PostEurop не влияет на почтовое сообщение между странами.

«Ассоциация занимается обменом опытом. Приостановка членства не скажется на клиентах "Почты России". Компания сохраняет членство в ключевом объединении почтовых администраций — Всемирном почтовом союзе», — рассказали в организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных