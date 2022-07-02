Ассоциация европейских почтовых операторов приостановила членство «Почты России»
Членство «Почты России» в Ассоциации европейских почтовых операторов (PostEurop) временно приостановлено. Аналогичное решение совет директоров ассоциации принял в отношении белорусской госкомпании «Белпочта», говорится на сайте PostEurop.
Решение было принято в связи с «недавними изменениями в уставе» ассоциации на заседании совета директоров 23 июня. Членство «Почты России» в PostEurop приостановлено на фоне боевых действий на Украине и «в результате запроса большого числа членов PostEurop».
Временное отстранение российской и белорусской организаций будет действовать до Генеральной Ассамблеи PostEurop, которая состоится 5 октября 2022 г., отмечается в публикации.
Осенью решение о членстве «Белпочты» и «Почты России» может быть пересмотрено. В ассоциации подчеркнули, что изменения в составе PostEurop никак не повлияют на почтовые службы.
В пресс-службе «Почты России» пояснили «Ведомостям», что PostEurop не влияет на почтовое сообщение между странами.
«Ассоциация занимается обменом опытом. Приостановка членства не скажется на клиентах "Почты России". Компания сохраняет членство в ключевом объединении почтовых администраций — Всемирном почтовом союзе», — рассказали в организации.