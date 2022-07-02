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Умер мультипликатор Леонид Шварцман

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В возрасте 101 года умер режиссер-мультипликатор, создатель визуального образа Чебурашки для мультфильма «Крокодил Гена» Леонид Шварцман. Об этом ТАСС в субботу сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

«Леонида Ароновича Шварцмана не стало», — сказал Капков.

Леонид Шварцман родился 30 августа 1920 г. в Минске. Подростком он переехал в Ленинград, где в 1941 г. окончил школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры. После призыва в армию Шварцман работал токарем на танковом заводе в Челябинске, там же после выполнения портрета Сергея Кирова для главной проходной завода он стал художником-оформителем. 

После переезда в Москву и поступления во ВГИК Шварцман с 1948 г. работал на киностудии «Союзмультфильм». В 1951 г. работал как художник-постановщик в соавторстве с художником Александром Винокуровым, с 1963 г. стал работать самостоятельно, а с 1975 г. — как режиссер. В 1969 г. он участвовал в создании визуального образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена». 

Леонид Шварцман является обладателем американской награды «Голливуд — детям» и приза «За вклад в профессию» на фестивале анимационного кино в Суздале (2006 г.), он также был членом Академии кинематографических искусств «Ника» и почетным директором Музея анимационного кино.

В 2020 г. получил Орден Александра Невского «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Шварцман имеет звания народного художника РФ (2002 г.) и заслуженного художника РСФСР (1981 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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