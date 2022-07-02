Умер мультипликатор Леонид Шварцман
В возрасте 101 года умер режиссер-мультипликатор, создатель визуального образа Чебурашки для мультфильма «Крокодил Гена» Леонид Шварцман. Об этом ТАСС в субботу сообщил шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков.
«Леонида Ароновича Шварцмана не стало», — сказал Капков.
Леонид Шварцман родился 30 августа 1920 г. в Минске. Подростком он переехал в Ленинград, где в 1941 г. окончил школу при Институте живописи, скульптуры и архитектуры. После призыва в армию Шварцман работал токарем на танковом заводе в Челябинске, там же после выполнения портрета Сергея Кирова для главной проходной завода он стал художником-оформителем.
После переезда в Москву и поступления во ВГИК Шварцман с 1948 г. работал на киностудии «Союзмультфильм». В 1951 г. работал как художник-постановщик в соавторстве с художником Александром Винокуровым, с 1963 г. стал работать самостоятельно, а с 1975 г. — как режиссер. В 1969 г. он участвовал в создании визуального образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена».
Леонид Шварцман является обладателем американской награды «Голливуд — детям» и приза «За вклад в профессию» на фестивале анимационного кино в Суздале (2006 г.), он также был членом Академии кинематографических искусств «Ника» и почетным директором Музея анимационного кино.
В 2020 г. получил Орден Александра Невского «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Шварцман имеет звания народного художника РФ (2002 г.) и заслуженного художника РСФСР (1981 г.).