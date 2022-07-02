Умер мультипликатор Леонид Шварцман

После переезда в Москву и поступления во ВГИК Шварцман с 1948 г. работал на киностудии «Союзмультфильм». В 1951 г. работал как художник-постановщик в соавторстве с художником Александром Винокуровым, с 1963 г. стал работать самостоятельно, а с 1975 г. — как режиссер. В 1969 г. он участвовал в создании визуального образа Чебурашки для мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена».