Россия с 15 июля снимет коронавирусные ограничения на пересечение границы
Оперштаб по борьбе с коронавирусом решил с 15 июля отменить эпидемически обусловленные временные ограничения на въезд в Россию, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб.
Накануне оперштаб отменил ограничения на въезд в Россию иностранцев через воздушные и морские пункты пропуска, однако оставались ограничения на въезд наземными видами транспорта. Также штаб решил отменить ПЦР-тесты для граждан Белоруссии, которые прилетают в Россию на самолетах. Гражданам других стран все еще будет нужно предоставлять результаты ПЦР-тестов.
2 июля Роспотребнадзор отменил действие всех коронавирусных ограничений, в том числе масочный режим и запрет на работу заведений общественного питания в ночное время. Роспотребнадзор принял такое решение после снижения заболеваемости COVID-19. В ведомстве отметили, что недельный показатель прироста заболевших снизился с февраля более чем в 64 раза.