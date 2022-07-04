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Общество

Россия с 15 июля снимет коронавирусные ограничения на пересечение границы

Ведомости

Оперштаб по борьбе с коронавирусом решил с 15 июля отменить эпидемически обусловленные временные ограничения на въезд в Россию, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет штаб.

Накануне оперштаб отменил ограничения на въезд в Россию иностранцев через воздушные и морские пункты пропуска, однако оставались ограничения на въезд наземными видами транспорта. Также штаб решил отменить ПЦР-тесты для граждан Белоруссии, которые прилетают в Россию на самолетах. Гражданам других стран все еще будет нужно предоставлять результаты ПЦР-тестов.

2 июля Роспотребнадзор отменил действие всех коронавирусных ограничений, в том числе масочный режим и запрет на работу заведений общественного питания в ночное время. Роспотребнадзор принял такое решение после снижения заболеваемости COVID-19. В ведомстве отметили, что недельный показатель прироста заболевших снизился с февраля более чем в 64 раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных