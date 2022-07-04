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В Туве задержали 15 членов экстремистского движения АУЕ

Ведомости

Правоохранительные органы задержали 15 сторонников движения АУЕ (признано экстремистским и запрещено на территории России) в Туве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Согласно данным ведомства, правоохранители смогли собрать «неопровержимую доказательную базу» о совершении тяжких и особо тяжких преступлений сторонников идеологии АУЕ в Туве. Также отмечается, что участники экстремистского сообщества вовлекали в свою деятельность подростков, которых использовали «в ресурсном обеспечении запрещенной структуры путем совершения общеуголовных преступлений», отмечается в сообщении.

На данный момент возбуждены уголовные дела по каждому из 15 членов сообщества по статьям 282.2 (организация деятельности экстремистской организации), 282.3 (финансирование экстремистской деятельности), а также 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии) УК РФ. Сейчас арестованы 14 человек из 15, еще по одному проводится судмедэкспертиза в связи с состоянием здоровья.

Деятельность АУЕ («Арестантский уклад един») признана экстремистской и запрещена на территории России с августа 2020 г. После ее запрета в России проходят задержания приверженцев данной идеологии. Так, в середине октября 2021 г. в Новосибирске были задержаны 14 сторонников движения АУЕ. Им было от 15 до 20 лет. У задержанных были изъяты бейсбольные биты, охотничьи ножи и наклейки с нацистской атрибутикой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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