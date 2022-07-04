В Туве задержали 15 членов экстремистского движения АУЕ
Правоохранительные органы задержали 15 сторонников движения АУЕ (признано экстремистским и запрещено на территории России) в Туве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Согласно данным ведомства, правоохранители смогли собрать «неопровержимую доказательную базу» о совершении тяжких и особо тяжких преступлений сторонников идеологии АУЕ в Туве. Также отмечается, что участники экстремистского сообщества вовлекали в свою деятельность подростков, которых использовали «в ресурсном обеспечении запрещенной структуры путем совершения общеуголовных преступлений», отмечается в сообщении.
На данный момент возбуждены уголовные дела по каждому из 15 членов сообщества по статьям 282.2 (организация деятельности экстремистской организации), 282.3 (финансирование экстремистской деятельности), а также 210.1 (занятие высшего положения в преступной иерархии) УК РФ. Сейчас арестованы 14 человек из 15, еще по одному проводится судмедэкспертиза в связи с состоянием здоровья.
Деятельность АУЕ («Арестантский уклад един») признана экстремистской и запрещена на территории России с августа 2020 г. После ее запрета в России проходят задержания приверженцев данной идеологии. Так, в середине октября 2021 г. в Новосибирске были задержаны 14 сторонников движения АУЕ. Им было от 15 до 20 лет. У задержанных были изъяты бейсбольные биты, охотничьи ножи и наклейки с нацистской атрибутикой.