В Туве задержали 15 членов экстремистского движения АУЕ

Деятельность АУЕ («Арестантский уклад един») признана экстремистской и запрещена на территории России с августа 2020 г. После ее запрета в России проходят задержания приверженцев данной идеологии. Так, в середине октября 2021 г. в Новосибирске были задержаны 14 сторонников движения АУЕ. Им было от 15 до 20 лет. У задержанных были изъяты бейсбольные биты, охотничьи ножи и наклейки с нацистской атрибутикой.