Туристы из России смогут с 15 июля посещать Эстонию и Финляндию
Граждане России смогут с 15 июля посещать с туристическими целями Эстонию и Финляндию, для этого больше не потребуются «особые причины», сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«С 15 июля россияне смогут посещать Эстонию в том числе с туристическими целями. Аналогичная ситуация с Финляндией, которая также сняла ограничения на въезд для граждан третьих стран, включая Россию, но ограничения сохранялись на российской стороне», — говорится в сообщении.
Ограничения по сухопутным границам снимались отдельными решениями правительства для въезда в Казахстан, Монголию, Грузию, Белоруссию. Со своей стороны сняли ковидные ограничения на въезд через наземные пункты пропуска Латвия, Литва и Норвегия и Польша. «С российской стороны с 15 июля россияне смогут выезжать через наземную границу любой страны, которая эту границу откроет», — подчеркнули в АТОР.
2 июля Роспотребнадзор отменил действие всех коронавирусных ограничений, в том числе масочный режим и запрет на работу заведений общественного питания в ночное время. Ведомство принял такое решение после снижения заболеваемости COVID-19. В ведомстве отметили, что недельный показатель прироста заболевших снизился с февраля более чем в 64 раза.
После этого были отменены ограничения на въезд в Россию иностранцев через воздушные и морские пункты пропуска, однако оставались ограничения на въезд наземными видами транспорта. Также штаб решил отменить ПЦР-тесты для граждан Белоруссии, которые прилетают в Россию на самолетах. Гражданам других стран все еще будет нужно предоставлять результаты ПЦР-тестов.