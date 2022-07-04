Россияне столкнулись с трудностями при покупке билетов на поезда в Калининград

Согласно ограничениям, сейчас в сообщении с Калининградом могут курсировать не более трех поездов. Во время движения не работают вагоны-рестораны, пассажирам нельзя покидать вагоны в Вильнюсе, покупать билеты от и до этой станции, стоянка в этом городе — техническая, отметили в пресс-службе. До пандемии коронавируса таких поездов было четыре, но ограничений по числу пассажиров не было.