Россияне столкнулись с трудностями при покупке билетов на поезда в Калининград
Россияне не могут купить билеты на поезда дальнего следования в Калининград из-за высокого спроса и ограничений со стороны Литвы, сообщили «Интерфаксу» в билетном агентстве «Городская авиакасса».
Дефицит билетов связан с ограничениями, которые ввела Литва еще в начале пандемии. Несмотря на то что пик заболеваемости ковидом давно пройден, литовская сторона по-прежнему ограничивает число пассажиров в транзитных поездах дальнего следования 250 людьми, рассказали в «Городской авиакассе».
Эту информацию подтвердили и в пресс-службе АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД»). »Мы сами никогда искусственно не сокращали объемы перевозок. На это в период пандемии сильно повлияли ограничения со стороны Литовской Республики, которые до сих пор не сняты», — пояснили в компании.
Согласно ограничениям, сейчас в сообщении с Калининградом могут курсировать не более трех поездов. Во время движения не работают вагоны-рестораны, пассажирам нельзя покидать вагоны в Вильнюсе, покупать билеты от и до этой станции, стоянка в этом городе — техническая, отметили в пресс-службе. До пандемии коронавируса таких поездов было четыре, но ограничений по числу пассажиров не было.