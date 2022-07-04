Путин назначил Кубышко на должность замглавы МВД

Согласно информации на сайте МВД, Кубышко начал службу в органах внутренних дел в 1998 г. В 2002-2005 гг. возглавлял управление кадров и воспитательной работы Московского университета МВД России. В 2010 г. был назначен начальником департамента кадрового обеспечения МВД. В 2011 г. Путин назначил его начальником департамента государственной службы и кадров.