Путин назначил Кубышко на должность замглавы МВД
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Владимира Кубышко заместителем министра внутренних дел. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Кубышко Владимира Леонидовича заместителем Министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте указа, который вступает в силу со дня его подписания. Глава государства также присвоил Кубышко специальное звание генерал-лейтенанта полиции.
Согласно информации на сайте МВД, Кубышко начал службу в органах внутренних дел в 1998 г. В 2002-2005 гг. возглавлял управление кадров и воспитательной работы Московского университета МВД России. В 2010 г. был назначен начальником департамента кадрового обеспечения МВД. В 2011 г. Путин назначил его начальником департамента государственной службы и кадров.