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В ФСБ объяснили причину пробок на границе России и Грузии

Ведомости

Пробки на границе России и Грузии на пропускном пункте в Верхнем Ларсе образовались из-за большого потока автомобилей летом и небольшой пропускной способности дороги, сообщил РБК со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Северной Осетии.

Ранее журналист Ксения Собчак сообщила в своем Telegram-канале, что на КПП в Ларсе возникла «12-часовая пробка». В ФСБ отметили, что все линии пропуска на границе работают.

4 июля ГУ МЧС по Северной Осетии предупредило, что из-за роста потока туристов летом время ожидания проезда через пункт пропуска Верхний Ларс существенно выросло. «На данный момент МАПП работает в авральном режиме — ежесуточно пропускная способность превышена в 2-3 раза, задействованы все 13 полос пропуска. Несмотря на это у КПП происходит скопление как легкового, так и большегрузного транспорта», — отметили в МЧС.

В пресс-службе уточнили, что туристам, которые хотят поехать в Грузию, нужно учитывать, что время ожидания на границе может составить около суток.

По данным Северо-Кавказского таможенного управления на 5 июля, за сутки через пункт пропуска Верхний Ларс выехало из России 1363 легковых автомобиля и 431 грузовой, ждут перед пунктом пропуска 950 легковых и 700 грузовых машин. Въехали в Россию за сутки 849 легковушек и 458 грузовых машин, ждут проезда 30 легковых и 372 грузовых машины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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