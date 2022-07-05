В ФСБ объяснили причину пробок на границе России и Грузии
Ранее журналист Ксения Собчак сообщила в своем Telegram-канале, что на КПП в Ларсе возникла «12-часовая пробка». В ФСБ отметили, что все линии пропуска на границе работают.
4 июля ГУ МЧС по Северной Осетии предупредило, что из-за роста потока туристов летом время ожидания проезда через пункт пропуска Верхний Ларс существенно выросло. «На данный момент МАПП работает в авральном режиме — ежесуточно пропускная способность превышена в 2-3 раза, задействованы все 13 полос пропуска. Несмотря на это у КПП происходит скопление как легкового, так и большегрузного транспорта», — отметили в МЧС.
В пресс-службе уточнили, что туристам, которые хотят поехать в Грузию, нужно учитывать, что время ожидания на границе может составить около суток.
По данным Северо-Кавказского таможенного управления на 5 июля, за сутки через пункт пропуска Верхний Ларс выехало из России 1363 легковых автомобиля и 431 грузовой, ждут перед пунктом пропуска 950 легковых и 700 грузовых машин. Въехали в Россию за сутки 849 легковушек и 458 грузовых машин, ждут проезда 30 легковых и 372 грузовых машины.