В ФСБ объяснили причину пробок на границе России и Грузии

4 июля ГУ МЧС по Северной Осетии предупредило, что из-за роста потока туристов летом время ожидания проезда через пункт пропуска Верхний Ларс существенно выросло. «На данный момент МАПП работает в авральном режиме — ежесуточно пропускная способность превышена в 2-3 раза, задействованы все 13 полос пропуска. Несмотря на это у КПП происходит скопление как легкового, так и большегрузного транспорта», — отметили в МЧС.