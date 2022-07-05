Ростуризм допустил создание туристической полиции в курортных зонах
В России назрел вопрос создания туристической полиции в курортных зонах, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, комментируя инцидент на пляже «Фрегат» в Сочи, где сотрудники пляжа избили одного из посетителей. Об инициативе Догузовой сообщили в пресс-службе ведомства.
«Все должно происходить в рамках закона, и если отдыхающий, турист нарушает порядок, значит, нужно вызывать органы правопорядка, а не устраивать самосуд. Подобное в принципе недопустимо, а видеть такое фактически на главном курорте страны в самый разгар курортного сезона – вообще за гранью. Индустрия гостеприимства должна проявлять особую заботу о каждом госте. И, думаю, назрел вопрос о создании туристической полиции в курортных зонах», – сказала руководитель Ростуризма.
Также Догузова поддержала решение администрации Сочи расторгнуть договор аренды пляжа и выразила надежду, что это «послужит уроком».
3 июля в Сочи произошла массовая драка с участием охранников пляжа «Фрегат», уточняет ТАСС. В результате нее один из отдыхающих получил травмы, его состояние оценивается как тяжелое. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, прокуратура организовала проверку.