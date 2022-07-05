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Ростуризм допустил создание туристической полиции в курортных зонах

Ведомости

В России назрел вопрос создания туристической полиции в курортных зонах, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, комментируя инцидент на пляже «Фрегат» в Сочи, где сотрудники пляжа избили одного из посетителей. Об инициативе Догузовой сообщили в пресс-службе ведомства.

«Все должно происходить в рамках закона, и если отдыхающий, турист нарушает порядок, значит, нужно вызывать органы правопорядка, а не устраивать самосуд. Подобное в принципе недопустимо, а видеть такое фактически на главном курорте страны в самый разгар курортного сезона – вообще за гранью. Индустрия гостеприимства должна проявлять особую заботу о каждом госте. И, думаю, назрел вопрос о создании туристической полиции в курортных зонах», – сказала руководитель Ростуризма.

Также Догузова поддержала решение администрации Сочи расторгнуть договор аренды пляжа и выразила надежду, что это «послужит уроком».

3 июля в Сочи произошла массовая драка с участием охранников пляжа «Фрегат», уточняет ТАСС. В результате нее один из отдыхающих получил травмы, его состояние оценивается как тяжелое. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, прокуратура организовала проверку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных