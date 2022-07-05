Ростуризм допустил создание туристической полиции в курортных зонах

«Все должно происходить в рамках закона, и если отдыхающий, турист нарушает порядок, значит, нужно вызывать органы правопорядка, а не устраивать самосуд. Подобное в принципе недопустимо, а видеть такое фактически на главном курорте страны в самый разгар курортного сезона – вообще за гранью. Индустрия гостеприимства должна проявлять особую заботу о каждом госте. И, думаю, назрел вопрос о создании туристической полиции в курортных зонах», – сказала руководитель Ростуризма.