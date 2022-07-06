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Умер генеральный секретарь ОПЕК ​​Мохаммед Баркиндо

Ведомости

Скончался генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти Мохаммед Баркиндо. Об этом сообщает глава Национальной нефтяной корпорации Нигерии (NNPC) Меле Кьяри. Баркиндо было 63 года.

«Мы потеряли нашего почтенного доктора Мохаммеда Сануси Баркиндо. Он скончался примерно в 23.00 вчера, 5 июля 2022 года. Безусловно, это большая потеря для его ближайших родственников, NNPC, нашей страны Нигерии, ОПЕК и глобального энергетического сообщества. Информация о похоронах будет объявлена в ближайшее времям», — написал Кьяри в своем Twitter-аккаунте. 

Мохаммед Баркиндо занимал пост генсека ОПЕК с августа 2016 г. В течение 15 лет он также являлся членом экономической комиссии ОПЕК от Нигерии. Помимо этого, Баркиндо в течение 23 лет работал на разных должностях в Нигерийской национальной нефтяной корпорации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных