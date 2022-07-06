Умер генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо
Скончался генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти Мохаммед Баркиндо. Об этом сообщает глава Национальной нефтяной корпорации Нигерии (NNPC) Меле Кьяри. Баркиндо было 63 года.
«Мы потеряли нашего почтенного доктора Мохаммеда Сануси Баркиндо. Он скончался примерно в 23.00 вчера, 5 июля 2022 года. Безусловно, это большая потеря для его ближайших родственников, NNPC, нашей страны Нигерии, ОПЕК и глобального энергетического сообщества. Информация о похоронах будет объявлена в ближайшее времям», — написал Кьяри в своем Twitter-аккаунте.
Мохаммед Баркиндо занимал пост генсека ОПЕК с августа 2016 г. В течение 15 лет он также являлся членом экономической комиссии ОПЕК от Нигерии. Помимо этого, Баркиндо в течение 23 лет работал на разных должностях в Нигерийской национальной нефтяной корпорации.