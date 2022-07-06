Умер генеральный секретарь ОПЕК ​​Мохаммед Баркиндо

Мохаммед Баркиндо занимал пост генсека ОПЕК с августа 2016 г. В течение 15 лет он также являлся членом экономической комиссии ОПЕК от Нигерии. Помимо этого, Баркиндо в течение 23 лет работал на разных должностях в Нигерийской национальной нефтяной корпорации.