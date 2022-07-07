В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Власти Хабаровского края ввели режим ЧС из-за лесных пожаров в регионе, сообщает пресс-служба правительства региона. Такие меры были приняты из-за жаркой и сухой погоды на большей части территории региона, из-за чего угроза возгораний и количество действующих очагов значительно выросли.
По словам губернатора Михаила Дегтярева, на территории Тугуро-Чумиканского, Аяно-Майского и Охотского районов зарегистрировано более 150 термических аномалий на общей площади более 100 000 га. «В условиях ограниченных возможностей их тушения из-за отсутствия инфраструктуры мы должны принять взвешенные, но в то же время кардинальные решения по недопущению развития сложившейся ситуации и ее устранению в кратчайшие сроки», — цитирует пресс-служба губернатора.
Заместитель председателя регионального правительства по природным ресурсам и сельскому хозяйству Вадим Сабуров, отметил, что сейчас в крае ежедневно возникает в среднем 20 термоточек преимущественно в труднодоступной местности. Наиболее распространенная причина – грозовая активность. В текущем году общая численность сил лесной охраны в Хабаровском крае, задействованной на тушении природных пожаров, составляет 529 человек. Группировка региона насчитывает 320 единиц техники. В их числе – 18 воздушных судов.
Накануне в Орловской области ввели особый противопожарный режим. По данным «Авиалесоохраны» (структура Рослесхоза), с начала 2022 г. лесных пожаров в Орловской области пока не происходило. Ранее особый режим действовал только в одном орловском муниципалитете — Ливнах, втором по размеру городе региона. Аналогичный режим действует на всей территории Белгородской, Воронежской и Тамбовской областей.