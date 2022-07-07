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В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Ведомости

Власти Хабаровского края ввели режим ЧС из-за лесных пожаров в регионе, сообщает пресс-служба правительства региона. Такие меры были приняты из-за жаркой и сухой погоды на большей части территории региона, из-за чего угроза возгораний и количество действующих очагов значительно выросли.

По словам губернатора Михаила Дегтярева, на территории Тугуро-Чумиканского, Аяно-Майского и Охотского районов зарегистрировано более 150 термических аномалий на общей площади более 100 000 га. «В условиях ограниченных возможностей их тушения из-за отсутствия инфраструктуры мы должны принять взвешенные, но в то же время кардинальные решения по недопущению развития сложившейся ситуации и ее устранению в кратчайшие сроки», — цитирует пресс-служба губернатора.

Заместитель председателя регионального правительства по природным ресурсам и сельскому хозяйству Вадим Сабуров, отметил, что сейчас в крае ежедневно возникает в среднем 20 термоточек преимущественно в труднодоступной местности. Наиболее распространенная причина – грозовая активность. В текущем году общая численность сил лесной охраны в Хабаровском крае, задействованной на тушении природных пожаров, составляет 529 человек. Группировка региона насчитывает 320 единиц техники. В их числе – 18 воздушных судов.

Накануне в Орловской области ввели особый противопожарный режим. По данным «Авиалесоохраны» (структура Рослесхоза), с начала 2022 г. лесных пожаров в Орловской области пока не происходило. Ранее особый режим действовал только в одном орловском муниципалитете — Ливнах, втором по размеру городе региона. Аналогичный режим действует на всей территории Белгородской, Воронежской и Тамбовской областей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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