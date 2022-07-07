В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

По словам губернатора Михаила Дегтярева, на территории Тугуро-Чумиканского, Аяно-Майского и Охотского районов зарегистрировано более 150 термических аномалий на общей площади более 100 000 га. «В условиях ограниченных возможностей их тушения из-за отсутствия инфраструктуры мы должны принять взвешенные, но в то же время кардинальные решения по недопущению развития сложившейся ситуации и ее устранению в кратчайшие сроки», — цитирует пресс-служба губернатора.