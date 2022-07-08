Минтруд и ВШЭ заявили о рисках сокращения рождаемости до 2024 года

Согласно протоколу, эксперты Минтурда и ВШЭ выделили несколько факторов, которые могут привести к сокращению рождаемости в ближайшие годы, один из которых — сокращение численности женщин в возрасте 20-29 лет. Проректор ВШЭ Лилия Овчарова пояснила изданию, что коэффициент рождаемости зависит от возрастной структуры женского населения репродуктивного возраста, которая сокращается. По данным Росстата, количество женщин этого возраста в России за пять лет сократилось на 20%, до 7,2 млн в 2021 г. На эту возрастную группу приходится 44,1% всех рождений детей.