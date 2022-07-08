Минтруд и ВШЭ заявили о рисках сокращения рождаемости до 2024 года
Согласно протоколу, эксперты Минтурда и ВШЭ выделили несколько факторов, которые могут привести к сокращению рождаемости в ближайшие годы, один из которых — сокращение численности женщин в возрасте 20-29 лет. Проректор ВШЭ Лилия Овчарова пояснила изданию, что коэффициент рождаемости зависит от возрастной структуры женского населения репродуктивного возраста, которая сокращается. По данным Росстата, количество женщин этого возраста в России за пять лет сократилось на 20%, до 7,2 млн в 2021 г. На эту возрастную группу приходится 44,1% всех рождений детей.
Еще один фактор риска — структурные изменения на рынке труда, которые влияют на демографическую ситуацию, в том числе на снижение рождаемости. Овчарова отметила, что нынешние меры поддержки касаются в основном 20% самых бедных россиян, а средние слои общества могут рассчитывать только на свои доходы. В условиях неопределенности на рынке труда представители среднего класса отказываются от рождения детей.
По итогам совещания Минтруду и ВШЭ поручили проанализировать степень влияния разных факторов на решение семей завести детей. Среди таких факторов названы уровень доходов, обеспеченность жильем, доступность детских садов, доступность и качество детского здравоохранения и меры в рамках нацпроекта «Демография». Также Минтруду поручили до 30 сентября представить предложения о дополнительных мерах стимулирования рождаемости.
В Минтруде изданию сообщили, что дополнительные решения по поддержке рождаемости могут принять после оценки эффективности действующих мер. В министерстве отметили, что большое значение для повышения рождаемости имеет сохранение и улучшение репродуктивного здоровья населения, поэтому в 6 регионах запустили пилотный проект «Репродуктивное здоровье». Его цели — выявить факторы риска репродуктивного здоровья, оказать медпомощь людям с нарушениями и консультировать и обследовать будущих родителей до зачатия.
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