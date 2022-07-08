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Минтруд и ВШЭ заявили о рисках сокращения рождаемости до 2024 года

Ведомости

Представители Минтруда и НИУ ВШЭ заявили о рисках сокращения рождаемости в России в перспективе до 2024 г., сообщил РБК со ссылкой на протокол заседания рабочей группы совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Подлинность документа подтвердил участник встречи. 

Согласно протоколу, эксперты Минтурда и ВШЭ выделили несколько факторов, которые могут привести к сокращению рождаемости в ближайшие годы, один из которых — сокращение численности женщин в возрасте 20-29 лет. Проректор ВШЭ Лилия Овчарова пояснила изданию, что коэффициент рождаемости зависит от возрастной структуры женского населения репродуктивного возраста, которая сокращается. По данным Росстата, количество женщин этого возраста в России за пять лет сократилось на 20%, до 7,2 млн в 2021 г. На эту возрастную группу приходится 44,1% всех рождений детей. 

Еще один фактор риска — структурные изменения на рынке труда, которые влияют на демографическую ситуацию, в том числе на снижение рождаемости. Овчарова отметила, что нынешние меры поддержки касаются в основном 20% самых бедных россиян, а средние слои общества могут рассчитывать только на свои доходы. В условиях неопределенности на рынке труда представители среднего класса отказываются от рождения детей. 

По итогам совещания Минтруду и ВШЭ поручили проанализировать степень влияния разных факторов на решение семей завести детей. Среди таких факторов названы уровень доходов, обеспеченность жильем, доступность детских садов, доступность и качество детского здравоохранения и меры в рамках нацпроекта «Демография». Также Минтруду поручили до 30 сентября представить предложения о дополнительных мерах стимулирования рождаемости. 

В Минтруде изданию сообщили, что дополнительные решения по поддержке рождаемости могут принять после оценки эффективности действующих мер. В министерстве отметили, что большое значение для повышения рождаемости имеет сохранение и улучшение репродуктивного здоровья населения, поэтому в 6 регионах запустили пилотный проект «Репродуктивное здоровье». Его цели — выявить факторы риска репродуктивного здоровья, оказать медпомощь людям с нарушениями и консультировать и обследовать будущих родителей до зачатия. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных