Глава Камчатки сделал выговор министру после слов о «нищебродствующих» туристах

В начале июля Алексей Кумарьков опубликовал в социальных сетях пост в ответ на заявление вице-президента Российского союза туриндустрии Ольги Санаевой о возможности съездить на Камчатку за 45 000 руб. вместе с перелетом. «Нам, жителям Камчатки, зачем это нужно — чтобы к нам ехали “задешево”? Какой будет толк для экономики и природы Камчатки, если сюда хлынет саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль?» — цитировало агентство «Камчатка-Информ» слова министра.