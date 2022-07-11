Глава Камчатки сделал выговор министру после слов о «нищебродствующих» туристах
Глава Камчатского края Владимир Солодов объявил министру природных ресурсов и экологии региона Алексею Кумарькову строгий выговор на оперативном заседании правительства. Ранее Кумарьков написал пост о ненужных региону бюджетных туристах. Трансляция заседания шла на YouTube.
«Любое высказанное мнение должно быть корректным и уважительным к гражданам. Использование неуважительных обращений и ненормативной лексики неприемлемо. Для нас, для государственных руководителей, это является серьезным нарушением. И я хочу, чтобы это дисциплинарное взыскание воспринималось как последнее предупреждение», — сказал губернатор.
В начале июля Алексей Кумарьков опубликовал в социальных сетях пост в ответ на заявление вице-президента Российского союза туриндустрии Ольги Санаевой о возможности съездить на Камчатку за 45 000 руб. вместе с перелетом. «Нам, жителям Камчатки, зачем это нужно — чтобы к нам ехали “задешево”? Какой будет толк для экономики и природы Камчатки, если сюда хлынет саранча нищебродствующих пакетников, жмущихся за каждый рубль?» — цитировало агентство «Камчатка-Информ» слова министра.
Кумарьков писал, что названной суммы хватит лишь на вed and вreakfast. А полноценного питания, дегустации камчатской кухни, путешествия к берегу Тихого океана, проживания в гостиницах у горячих источников и другие виды досуга туристы позволить себе не смогут. Министр отмечал, что такие путешественники не принесут пользу экономике региона. При этом он заявил, что задачей его команды стоит сделать Камчатку доступнее для каждого жителя России.
5 июля губернатор прокомментировал слова Кумарькова. Владимир Солодов назвал выражения министра «хамскими» по отношению к тем людям, которые пытаются организовать отдых с экономией для бюджета. Он поручил провести этическую проверку в отношении чиновника и принять меры дисциплинарного характера.