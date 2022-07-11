Байден после падения изменил конструкцию своего велосипеда

Джо Байден упал с велосипеда в середине июня, когда решил подъехать к журналистам во время велопрогулки. Позже американский президент заявил, что с ним все в порядке и он не пострадал. Представитель Белого дома также подтвердил, что Байдену не понадобилась медицинская помощь. Отмечалось, что инцидент произошел из-за того, что при попытке слезть с велосипеда американский лидер зацепился ногой за педаль.