Байден после падения изменил конструкцию своего велосипеда
Президент США Джо Байден модернизировал свой велосипед после падения. Он убрал фиксирующие ногу ремешки с педалей. Об этом Байден рассказал журналистам телеканала C-SPAN на очередной велопрогулке.
«В первую очередь я хочу, чтобы вы знали: я снял крепления с педалей», — сказал Байден, подъезжая на велосипеде к репортерам.
Джо Байден упал с велосипеда в середине июня, когда решил подъехать к журналистам во время велопрогулки. Позже американский президент заявил, что с ним все в порядке и он не пострадал. Представитель Белого дома также подтвердил, что Байдену не понадобилась медицинская помощь. Отмечалось, что инцидент произошел из-за того, что при попытке слезть с велосипеда американский лидер зацепился ногой за педаль.