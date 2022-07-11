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Байден после падения изменил конструкцию своего велосипеда

Ведомости

Президент США Джо Байден модернизировал свой велосипед после падения. Он убрал фиксирующие ногу ремешки с педалей. Об этом Байден рассказал журналистам телеканала C-SPAN на очередной велопрогулке. 

«В первую очередь я хочу, чтобы вы знали: я снял крепления с педалей», — сказал Байден, подъезжая на велосипеде к репортерам. 

Джо Байден упал с велосипеда в середине июня, когда решил подъехать к журналистам во время велопрогулки. Позже американский президент заявил, что с ним все в порядке и он не пострадал. Представитель Белого дома также подтвердил, что Байдену не понадобилась медицинская помощь. Отмечалось, что инцидент произошел из-за того, что при попытке слезть с велосипеда американский лидер зацепился ногой за педаль. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных