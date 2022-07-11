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Ученые подтвердили случай холеры в Уханьском университете в Китае

Ведомости

Китайские эпидемиологи подтвердили информацию о заражении человека холерой в Уханьском университете, сообщил ТАСС со ссылкой на комитет здравоохранения муниципального района Учан.

Согласно документу, заражение холерой подтвердил серологический анализ. У пациента появились диарея и повышенная температура, сейчас он находится на лечении. Источник инфекции пока не обнаружили; специалисты центра провели дезинфекцию в университете. 

Ранее китайский информационный портал «Тяньму синьвэнь» сообщил о предполагаемом случае заражения холерой в Ухани. По данным издания, пациента выявили в общежитии инженерного факультета Уханьского университета. Всех жителей этого здания направили на тестирование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных