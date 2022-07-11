Ученые подтвердили случай холеры в Уханьском университете в Китае
Китайские эпидемиологи подтвердили информацию о заражении человека холерой в Уханьском университете, сообщил ТАСС со ссылкой на комитет здравоохранения муниципального района Учан.
Согласно документу, заражение холерой подтвердил серологический анализ. У пациента появились диарея и повышенная температура, сейчас он находится на лечении. Источник инфекции пока не обнаружили; специалисты центра провели дезинфекцию в университете.
Ранее китайский информационный портал «Тяньму синьвэнь» сообщил о предполагаемом случае заражения холерой в Ухани. По данным издания, пациента выявили в общежитии инженерного факультета Уханьского университета. Всех жителей этого здания направили на тестирование.