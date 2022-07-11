СМИ: число погибших из-за урагана в Москве увеличилось до двух

В воскресенье, 10 июля, на Москву и Московскую область обрушился шквалистый ливень с грозами, скорость ветра достигала 23 м/с, предупреждали в столичном ГУ МЧС. По данным комплекса городского хозяйства, менее чем за два часа в Москве выпала четверть месячной нормы осадков. Всего в городе было повалено 255 деревьев, которые повредили около сотни автомобилей. Также сильный ветер сорвал кровли с девяти зданий.