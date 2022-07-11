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СМИ: число погибших из-за урагана в Москве увеличилось до двух

Ведомости

Два человека погибли из-за упавших деревьев во время урагана в Москве 10 июля, об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах. Еще минимум 18 человек получили травмы, в том числе трое детей, уточняет собеседник ТАСС. 

В Московской области травмы из-за грозы получили шесть человек, включая двоих детей. Их госпитализировали. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о десяти пострадавших и одном погибшем. 

В воскресенье, 10 июля, на Москву и Московскую область обрушился шквалистый ливень с грозами, скорость ветра достигала 23 м/с, предупреждали в столичном ГУ МЧС. По данным комплекса городского хозяйства, менее чем за два часа в Москве выпала четверть месячной нормы осадков. Всего в городе было повалено 255 деревьев, которые повредили около сотни автомобилей. Также сильный ветер сорвал кровли с девяти зданий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных