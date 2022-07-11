Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России стабильной
Заболеваемость коронавирусом растет в нескольких странах мира, однако в России стабильная ситуация с COVID-19, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«В ряде стран сегодня идет подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Пока по стране ситуация в целом спокойная, но беспокоиться о своем здоровье необходимо, особенно лицам старше 65 лет», — рассказал Мурашко (цитата по ТАСС).
Он отметил, что в России полностью возобновили профилактические медицинские мероприятия, в частности диспансеризацию, благодаря ситуации с коронавирусом. Министр напомнил, что пациентам, которые переболели COVID-19 в средней или тяжелой форме, нужно пройти углубленную диспансеризацию. Он рассказал, что за пять месяцев этого года ее прошли более 1,5 млн человек, у 60% из которых есть заболевания сердечно-сосудистой системы.
По данным оперштаба, за последние сутки в России зарегистрировано 3097 случаев заражения коронавирусом. 2296 человек выздоровели от вируса, 634 были госпитализированы, а 38 — скончались. Коллективный иммунитет россиян к коронавирусу составляет 16,6%.
Программа углубленной диспансеризации началась 1 июля прошлого года. Диспансеризация проходит в два этапа: на первом пациенту делают общий и биохимический анализ крови, измеряют насыщение крови кислородом, делают рентген грудной клетки и другие исследования. По итогам первого этапа врачи должны определить риски и признаки развития хронических заболеваний и могут направить пациента на второй этап, в рамках которого ему сделают эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов ног.
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