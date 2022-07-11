Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России стабильной

Он отметил, что в России полностью возобновили профилактические медицинские мероприятия, в частности диспансеризацию, благодаря ситуации с коронавирусом. Министр напомнил, что пациентам, которые переболели COVID-19 в средней или тяжелой форме, нужно пройти углубленную диспансеризацию. Он рассказал, что за пять месяцев этого года ее прошли более 1,5 млн человек, у 60% из которых есть заболевания сердечно-сосудистой системы.