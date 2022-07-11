Газета
Общество

Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России стабильной

Ведомости

Заболеваемость коронавирусом растет в нескольких странах мира, однако в России стабильная ситуация с COVID-19, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В ряде стран сегодня идет подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Пока по стране ситуация в целом спокойная, но беспокоиться о своем здоровье необходимо, особенно лицам старше 65 лет», — рассказал Мурашко (цитата по ТАСС).

Он отметил, что в России полностью возобновили профилактические медицинские мероприятия, в частности диспансеризацию, благодаря ситуации с коронавирусом. Министр напомнил, что пациентам, которые переболели COVID-19 в средней или тяжелой форме, нужно пройти углубленную диспансеризацию. Он рассказал, что за пять месяцев этого года ее прошли более 1,5 млн человек, у 60% из которых есть заболевания сердечно-сосудистой системы.

По данным оперштаба, за последние сутки в России зарегистрировано 3097 случаев заражения коронавирусом. 2296 человек выздоровели от вируса, 634 были госпитализированы, а 38 — скончались. Коллективный иммунитет россиян к коронавирусу составляет 16,6%.

Программа углубленной диспансеризации началась 1 июля прошлого года. Диспансеризация проходит в два этапа: на первом пациенту делают общий и биохимический анализ крови, измеряют насыщение крови кислородом, делают рентген грудной клетки и другие исследования. По итогам первого этапа врачи должны определить риски и признаки развития хронических заболеваний и могут направить пациента на второй этап, в рамках которого ему сделают эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов ног.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных