В Подмосковье казак во время тренировки случайно зарубил атамана

Следствие предъявило обвинение 64-летнему местному жителю в убийстве по неосторожности. По данным следствия, в воскресенье, 10 июля, обвиняемый во время тренировки не заметил приближающегося мужчину и, разрубая бутылку, случайно нанес ему удар шашкой в грудь. Тот скончался на месте.