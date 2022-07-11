В Подмосковье казак во время тренировки случайно зарубил атамана
Атамана Московского казачьего войска Сергея Капитонова случайно зарубили шашкой во время тренировки казаков по спортивной казачьей рубке в Истре, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Следствие предъявило обвинение 64-летнему местному жителю в убийстве по неосторожности. По данным следствия, в воскресенье, 10 июля, обвиняемый во время тренировки не заметил приближающегося мужчину и, разрубая бутылку, случайно нанес ему удар шашкой в грудь. Тот скончался на месте.
Обвиняемый признал вину. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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