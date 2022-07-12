Хабаровский край попросит Рослесхоз ввести федеральный режим ЧС из-за пожаров
Власти Хабаровского края приняли решение обратиться в Рослесхоз с просьбой о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор края Михаил Дегтярев.
«Ситуация с пожарами в Хабаровском крае сложная. Синоптики не обещают изменения погодных условий, способных упростить сложившееся положение дел», – написал Дегтярев. На оперативном совещании по устранению действующих возгораний он отметил, что с подобной просьбой к Рослесхозу уже обратились власти Якутии, и Хабаровскому краю в связи с «нерадужным» прогнозом погоды тоже нужно «наращивать силы и средства», для чего необходима «помощь центра». «Мы должны сделать выводы и заранее подготовиться к лесным пожарам на севере», – подчеркнул губернатор.
На совещании министр лесного хозяйства и лесопереработки субъекта Максим Гулько сообщил, что за прошедшие сутки в Хабаровском крае было устранено 13 пожаров на площади 3647 га, продолжается ликвидация еще пяти на площади 1352 га. Об этом сообщается на сайте краевого министерства. На пожарах работают 252 человека и 16 единиц техники. «Самый опасный пожар действует в 7,7 км от села Джигда в Аяно-Майском районе. Пока населенном пункту он не угрожает, но при этом потенциально может перекинуться, если будет дуть сильный ветер», – рассказал на совещании Гулько.
Начальник Дальневосточного управления по гидрометеорологии Вячеслав Паршин на совещании сообщил, что в ближайшие 10 дней в Хабаровском крае сильные осадки не ожидаются, во всех районах установлен 4 класс пожарной опасности, в Ульчском районе и районе имени Полины Осипенко – максимальный 5 класс.
7 июля в регионе из-за лесных пожаров был введен режим ЧС – по словам Дегтярева, сложная ситуация с пожарами наблюдалась в шести районах.
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