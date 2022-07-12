Хабаровский край попросит Рослесхоз ввести федеральный режим ЧС из-за пожаров

На совещании министр лесного хозяйства и лесопереработки субъекта Максим Гулько сообщил, что за прошедшие сутки в Хабаровском крае было устранено 13 пожаров на площади 3647 га, продолжается ликвидация еще пяти на площади 1352 га. Об этом сообщается на сайте краевого министерства. На пожарах работают 252 человека и 16 единиц техники. «Самый опасный пожар действует в 7,7 км от села Джигда в Аяно-Майском районе. Пока населенном пункту он не угрожает, но при этом потенциально может перекинуться, если будет дуть сильный ветер», – рассказал на совещании Гулько.