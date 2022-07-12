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Общество

Хабаровский край попросит Рослесхоз ввести федеральный режим ЧС из-за пожаров

Ведомости

Власти Хабаровского края приняли решение обратиться в Рослесхоз с просьбой о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального уровня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор края Михаил Дегтярев.

«Ситуация с пожарами в Хабаровском крае сложная. Синоптики не обещают изменения погодных условий, способных упростить сложившееся положение дел», – написал Дегтярев. На оперативном совещании по устранению действующих возгораний он отметил, что с подобной просьбой к Рослесхозу уже обратились власти Якутии, и Хабаровскому краю в связи с «нерадужным» прогнозом погоды тоже нужно «наращивать силы и средства», для чего необходима «помощь центра». «Мы должны сделать выводы и заранее подготовиться к лесным пожарам на севере», – подчеркнул губернатор.

На совещании министр лесного хозяйства и лесопереработки субъекта Максим Гулько сообщил, что за прошедшие сутки в Хабаровском крае было устранено 13 пожаров на площади 3647 га, продолжается ликвидация еще пяти на площади 1352 га. Об этом сообщается на сайте краевого министерства. На пожарах работают 252 человека и 16 единиц техники. «Самый опасный пожар действует в 7,7 км от села Джигда в Аяно-Майском районе. Пока населенном пункту он не угрожает, но при этом потенциально может перекинуться, если будет дуть сильный ветер», – рассказал на совещании Гулько.

Начальник Дальневосточного управления по гидрометеорологии Вячеслав Паршин на совещании сообщил, что в ближайшие 10 дней в Хабаровском крае сильные осадки не ожидаются, во всех районах установлен 4 класс пожарной опасности, в Ульчском районе и районе имени Полины Осипенко – максимальный 5 класс.

7 июля в регионе из-за лесных пожаров был введен режим ЧС – по словам Дегтярева, сложная ситуация с пожарами наблюдалась в шести районах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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