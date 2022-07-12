Роскомнадзор составил протокол на «Яндекс.Еду» за утечку данных курьеров
В конце февраля произошла крупная утечка данных пользователей «Яндекс.Еды». 22 марта злоумышленники запустили сайт с картой, на которой можно было просмотреть данные пользователей сервиса с общей суммой заказов за последние полгода. Клиенты сервиса обращались в суд с коллективным иском из-за утечки.
В конце июня сервис предоставил клиентам возможность удалять информацию о своих заказах в личном кабинете «Яндекс ID» через инструмент для управления данными. Чтобы получить доступ к нему, нужно ввести код подтверждения, который придет на номер, привязанный к аккаунту. Часть данных удалится сразу, еще часть сервис перестанет обрабатывать и удалит по истечении срока, определенного законодательством.
В пресс-службе отметили, что удаление данных — это необратимый процесс: в этом случае пользователи больше не смогут просмотреть в сервисе рекомендации любимых ресторанов и блюд. Однако сервис будет помнить адреса доставок и показывать заказы в «Яндекс.Лавке». Скоро можно будет удалить информацию о заказах и в этом сервисе.
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