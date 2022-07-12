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Роскомнадзор составил протокол на «Яндекс.Еду» за утечку данных курьеров

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Роскомнадзор составил протокол на сервис доставки «Яндекс.Еда» за утечку персональных данных курьеров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса. Протокол составлен по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ и предполагает наказание в виде штрафа в размере до 100 000 руб.

В конце февраля произошла крупная утечка данных пользователей «Яндекс.Еды». 22 марта злоумышленники запустили сайт с картой, на которой можно было просмотреть данные пользователей сервиса с общей суммой заказов за последние полгода. Клиенты сервиса обращались в суд с коллективным иском из-за утечки.

В конце июня сервис предоставил клиентам возможность удалять информацию о своих заказах в личном кабинете «Яндекс ID» через инструмент для управления данными. Чтобы получить доступ к нему, нужно ввести код подтверждения, который придет на номер, привязанный к аккаунту. Часть данных удалится сразу, еще часть сервис перестанет обрабатывать и удалит по истечении срока, определенного законодательством.

В пресс-службе отметили, что удаление данных — это необратимый процесс: в этом случае пользователи больше не смогут просмотреть в сервисе рекомендации любимых ресторанов и блюд. Однако сервис будет помнить адреса доставок и показывать заказы в «Яндекс.Лавке». Скоро можно будет удалить информацию о заказах и в этом сервисе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных