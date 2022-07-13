СМИ сообщили о задержании бывшего замглавы МЧС по делу о превышении полномочий

Полевой инфекционный госпиталь в Мурманской области стал первым подобным лечебным заведением в России. На его строительство ушло всего две недели. Он был развернут в июне 2020 г., однако уже в октябре этого же года было принято решение его свернуть из-за его невостребованности. Губернатор Андрей Чибис говорил, что госпиталь строился как резервный, когда ситуация с пандемией коронавируса была напряженной.