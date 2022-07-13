СМИ сообщили о задержании бывшего замглавы МЧС по делу о превышении полномочий
Бывший замглавы МЧС Андрей Гурович задержан в Москве по делу о должностных преступлениях, сообщили «Коммерсантъ», РБК и ТАСС со ссылкой на источники. По данным «Коммерсанта», Гурович, освобожденный в мае нынешнего года от должности по инициативе нового руководителя ведомства генерал-лейтенанта Александра Куренкова, подозревается в превышении должностных полномочий при строительстве ковидного госпиталя. В СК не подтвердили информацию о задержании. МЧС не дало комментариев.
По данным «Коммерсанта», Гурович, освобожденный в мае нынешнего года от должности по инициативе нового руководителя ведомства генерал-лейтенанта Александра Куренкова, подозревается в превышении должностных полномочий при строительстве ковидного госпиталя. В СК не подтвердили информацию о задержании. МЧС на запрос газеты не ответило.
«Коммерсантъ» пишет, что речь идет о строительстве госпиталя в поселке Мурмаши в Мурманской области, рассчитанного на 700 коек, на который выделили почти 980 млн руб. Сумму ущерба от действий Гуровича следствие оценило в 350 млн руб. По данным издания, госпиталь не был в полной мере готов к эксплуатации. В частности, конструкции здания оказались менее огнестойкими, чем того требовало МЧС.
По словам собеседника издания, Гурович свою вину не признает. Защита утверждает, что в документах, представленных следствием, отсутствуют основания для преследования. При этом по завершении строительства госпиталя ни Гурович, ни куратор стройки не получили никаких претензий, заметил представитель. Уточняется, что потерпевшей стороной признана Мурманская область.
Накануне СК возбудил уголовное дело по превышению должностных полномочий с причинением тяжкого вреда. Источник «Коммерсанта» уточняет, что Гурович – главный подозреваемый. В деле также фигурируют и другие лица, связанные с МЧС, однако их преследование пока не проводится.
Полевой инфекционный госпиталь в Мурманской области стал первым подобным лечебным заведением в России. На его строительство ушло всего две недели. Он был развернут в июне 2020 г., однако уже в октябре этого же года было принято решение его свернуть из-за его невостребованности. Губернатор Андрей Чибис говорил, что госпиталь строился как резервный, когда ситуация с пандемией коронавируса была напряженной.
Андрей Гурович занимал пост замглавы МЧС с 2018 г. и курировал тыловые вопросы. Его отправили в отставку 25 мая указом президента России, который в тот же день на расширенной коллегии ведомства представил коллективу нового министра – генерал-лейтенанта Александра Куренкова. Одной из задач, которая перед ним была поставлена – зачистка ведомства.
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