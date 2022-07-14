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Рособрнадзор приступил к разработке заданий для ЕГЭ 2023 года

Ведомости

Подведомственный Рособрнадзору Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) приступил к разработке заданий для ЕГЭ на 2023 г. Об этом «Ведомостям» сообщила замдиректора ФИПИ Ольга Котова.

На формулировки заданий повлияют результаты сдачи экзамена 2022 г., которые до сих пор обрабатываются Рособрнадзором. «В настоящее время ведется анализ результатов ЕГЭ-2022 г., который будет учтен в планируемых изменениях, – сообщила Котова. – Изменения в контрольно-измерительные материалы (КИМ) ЕГЭ-2023 г. будут традиционно объявлены до 1 сентября».

По ее словам, во время ЕГЭ 2023 г. не будет учитываться содержание федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), которые с 1 сентября вводятся в школах. В 2022 г. школу будут заканчивать дети, которые с 1 класса учились по принятым в 2009-2012 г. ФГОСам, говорили ранее в Рособрнадзоре.

Ряд изменений в задания для школьников ФИПИ разработал еще в 2021 г., заявила 13 июля директор института Оксана Решетникова. В ЕГЭ-2022 г. в каждом предмете были изменены от 4 до 6 заданий. По ее словам, говорить о том, сколько предметов и заданий поменяется в 2023 г., пока рано.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных