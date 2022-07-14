Рособрнадзор приступил к разработке заданий для ЕГЭ 2023 года
Подведомственный Рособрнадзору Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) приступил к разработке заданий для ЕГЭ на 2023 г. Об этом «Ведомостям» сообщила замдиректора ФИПИ Ольга Котова.
На формулировки заданий повлияют результаты сдачи экзамена 2022 г., которые до сих пор обрабатываются Рособрнадзором. «В настоящее время ведется анализ результатов ЕГЭ-2022 г., который будет учтен в планируемых изменениях, – сообщила Котова. – Изменения в контрольно-измерительные материалы (КИМ) ЕГЭ-2023 г. будут традиционно объявлены до 1 сентября».
По ее словам, во время ЕГЭ 2023 г. не будет учитываться содержание федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), которые с 1 сентября вводятся в школах. В 2022 г. школу будут заканчивать дети, которые с 1 класса учились по принятым в 2009-2012 г. ФГОСам, говорили ранее в Рособрнадзоре.
Ряд изменений в задания для школьников ФИПИ разработал еще в 2021 г., заявила 13 июля директор института Оксана Решетникова. В ЕГЭ-2022 г. в каждом предмете были изменены от 4 до 6 заданий. По ее словам, говорить о том, сколько предметов и заданий поменяется в 2023 г., пока рано.
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