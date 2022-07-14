Ученые из Шотландии обнаружили неизвестный автопортрет Ван Гога
Шотландские ученые обнаружили ранее не известный автопортрет Винсента Ван Гога под слоем краски его картины «Голова крестьянки в белом чепце» 1885 г., сообщает издание The Guardian. Сделать это удалось благодаря рентгеновским лучам.
Открытие ученые сделали во время подготовки к выставке французского импрессионизма: они провели экспертизу при помощи рентгеновских лучей и обнаружили различия в плотности красок, которые использовал известный художник. Как оказалась, под слоем краски было изображение самого художника, а конкретно ученые смогли разобрать его шляпу, шейный платок и левую сторону лица.
«Крестьянку мы почти не видим, но то, что у нас есть, это свинцовая белила, гораздо более тяжелая краска, которую он использовал для своего лица, проявляющаяся после того, как рентгеновский снимок проходит через картон», — говорит старший реставратор картин в Национальной галерее Шотландии Лесли Стивенсон.
Данный автопортрет является одним из шести экспериментальных работ нидерландского художника, пять из таких работ были размещены на других сторонах его полотен.
Сейчас реставраторы пытаются найти способ разделить два изображения, при этом не навредив самим картинам. Однако сделать это непросто: автопортрет художника находится под слоями картона и клея уже более 130 лет. Посетители выставки в Королевской академии смогут в июле просмотреть найденное изображение при помощи специально сконструированного для этого лайтбокса.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса