Ученые из Шотландии обнаружили неизвестный автопортрет Ван Гога

«Крестьянку мы почти не видим, но то, что у нас есть, это свинцовая белила, гораздо более тяжелая краска, которую он использовал для своего лица, проявляющаяся после того, как рентгеновский снимок проходит через картон», — говорит старший реставратор картин в Национальной галерее Шотландии Лесли Стивенсон.