Стоимость аренды квартиры на Манхэттене впервые превысила $5000

Рост цен на аренду наблюдается по всему миру. В частности, в Великобритании средняя стоимость арендуемого жилья достигла рекордного уровня, сообщает газета The Guardian со ссылкой на данные онлайн-портала Rightmove. Сильнее всего аренда подорожала в Манчестере, за год она прибавила 23,4% и составила £1127 ($1329). В тройку лидеров роста также вошли Чатем (+21,4%) и Ливерпуль (+19,4%). Средняя стоимость аренды жилья в Лондоне выросла до рекордных £2257 (+15,8%). При этом спрос оказывается значительно выше предложения. Так, объем предложения на рынке жилой недвижимости Великобритании сократился на 26%, в то время как спрос вырос на 6% по итогам квартала.