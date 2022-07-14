Стоимость аренды квартиры на Манхэттене впервые превысила $5000
Средняя стоимость аренды квартиры на острове Манхэттен второй месяц подряд ставит рекорд: в июне она выросла на 29% в годовом выражении и впервые составила $5058 в месяц, установив новый рекорд, передает CNBC со ссылкой на данные оценщиков Miller Samuel и брокеров недвижимости Douglas Elliman.
По их данным, месяцем ранее стоимость аренды квартиры на Манхэттене превысила отметку в $4000, сообщала газета New York Post.
Причина такого резкого роста цен кроется в высоком спросе на арендуемую недвижимость в центральном районе Нью-Йорка на фоне повышения ставок по ипотеке и ожиданий падения цен, считают аналитики. Высокий спрос также обеспечивается притоком семей, возвращающихся в город после пандемии, и выпускников университетов и колледжей, которые едут на работу. В результате объем предложения на рынке арендуемой недвижимости сократился за год почти в два раза (на 46%) – до 6,4 тыс. доступных для съема квартир. По мнению аналитиков, цены продолжат расти вплоть до осени.
Рост цен на аренду наблюдается по всему миру. В частности, в Великобритании средняя стоимость арендуемого жилья достигла рекордного уровня, сообщает газета The Guardian со ссылкой на данные онлайн-портала Rightmove. Сильнее всего аренда подорожала в Манчестере, за год она прибавила 23,4% и составила £1127 ($1329). В тройку лидеров роста также вошли Чатем (+21,4%) и Ливерпуль (+19,4%). Средняя стоимость аренды жилья в Лондоне выросла до рекордных £2257 (+15,8%). При этом спрос оказывается значительно выше предложения. Так, объем предложения на рынке жилой недвижимости Великобритании сократился на 26%, в то время как спрос вырос на 6% по итогам квартала.
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