Аналитики назвали самые дорогие города для проживания экспатов

Еще один крупный азиатский мегаполис — Сингапур — остался на 13-м месте, несмотря на значительный рост арендной платы, цен на бензин и коммунальные услуги. По данным ECA, это было компенсировано ослаблением сингапурского доллара по отношению к другим региональным валютам. Все японские города опустились в рейтинге из-за ослабления иены, в то время как китайские города выросли — Шанхай и Гуанчжоу заняли 8-ю и 9-ю позиции из-за укрепления юаня.