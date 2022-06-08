Аналитики назвали самые дорогие города для проживания экспатов
Гонконг второй год подряд становится самым дорогим городом в мире для проживания эмигрантов, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование ECA International. Нью-Йорк и Женева заняли второе и третье места в рейтинге, Москва опустилась на 62-е место.
Гонконг занимает первое место второй год подряд из-за роста цен и укрепления местной валюты в течение последнего года, отмечают аналитики. Первую пятерку стран замыкают Лондон и Токио, где за последний год стоимость аренды жилья возросла на 20% и 12% соответственно.
Еще один крупный азиатский мегаполис — Сингапур — остался на 13-м месте, несмотря на значительный рост арендной платы, цен на бензин и коммунальные услуги. По данным ECA, это было компенсировано ослаблением сингапурского доллара по отношению к другим региональным валютам. Все японские города опустились в рейтинге из-за ослабления иены, в то время как китайские города выросли — Шанхай и Гуанчжоу заняли 8-ю и 9-ю позиции из-за укрепления юаня.
«Сила гонконгского доллара, который привязан к доллару США, в позволила ему сохранить свою позицию самого дорогого места в мире, поскольку другие валюты ослабли», — поясняет региональный директора ECA по Азии Ли Куэйн.
Первая двадцатка стран рейтинга выглядит следующим образом:
Гонконг
Нью-Йорк (США);
Женева (Швейцария);
Лондон (Великобритания);
Токио (Япония);
Тель-Авив (Израиль);
Цюрих (Швейцария);
Шанхай (Китай);
Гуанчжоу (Китай);
Сеул (Южная Корея);
Сан-Франциско (США);
Шэньчжэнь (Китай);
Сингапур
Пекин (Китай);
Иерусалим (Израиль);
Берн (Швейцария);
Иокогама (Япония);
Копенгаген (Дания);
Осло (Норвегия);
Тайбэй (Тайвань).