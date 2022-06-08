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Финансы / Общество

Аналитики назвали самые дорогие города для проживания экспатов

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Гонконг второй год подряд становится самым дорогим городом в мире для проживания эмигрантов, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование ECA International. Нью-Йорк и Женева заняли второе и третье места в рейтинге, Москва опустилась на 62-е место.

Гонконг занимает первое место второй год подряд из-за роста цен и укрепления местной валюты в течение последнего года, отмечают аналитики. Первую пятерку стран замыкают Лондон и Токио, где за последний год стоимость аренды жилья возросла на 20% и 12% соответственно.

Еще один крупный азиатский мегаполис — Сингапур — остался на 13-м месте, несмотря на значительный рост арендной платы, цен на бензин и коммунальные услуги. По данным ECA, это было компенсировано ослаблением сингапурского доллара по отношению к другим региональным валютам. Все японские города опустились в рейтинге из-за ослабления иены, в то время как китайские города выросли — Шанхай и Гуанчжоу заняли 8-ю и 9-ю позиции из-за укрепления юаня.

«Сила гонконгского доллара, который привязан к доллару США, в позволила ему сохранить свою позицию самого дорогого места в мире, поскольку другие валюты ослабли», — поясняет региональный директора ECA по Азии Ли Куэйн. 

Первая двадцатка стран рейтинга выглядит следующим образом:

  1. Гонконг

  2. Нью-Йорк (США);

  3. Женева (Швейцария);

  4. Лондон (Великобритания);

  5. Токио (Япония);

  6. Тель-Авив (Израиль);

  7. Цюрих (Швейцария);

  8. Шанхай (Китай);

  9. Гуанчжоу (Китай);

  10. Сеул (Южная Корея);

  11. Сан-Франциско (США);

  12. Шэньчжэнь (Китай);

  13. Сингапур

  14. Пекин (Китай);

  15. Иерусалим (Израиль);

  16. Берн (Швейцария);

  17. Иокогама (Япония);

  18. Копенгаген (Дания);

  19. Осло (Норвегия);

  20. Тайбэй (Тайвань).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных