Путин подписал закон о создании банка данных экстремистских материалов

В июне 2021 г. Путин подписал закон о запрете избираться причастным к экстремистским или террористическим организациям. Учредители и руководители подобных организаций не смогут претендовать на выборные должности в течение пяти лет после вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете организации, которую суд признал экстремистской или террористической. Для сотрудников таких организаций срок запрета составит три года.