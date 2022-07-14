Путин подписал закон о создании банка данных экстремистских материалов
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании банка данных экстремистских материалов, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Также в документе предусматривается создание специального реестра сведений о лицах, которые причастны к экстремистским организациям.
Закон предусматривает внесение в список тех материалов, которые будут признаны судом экстремистскими. Банк данных будет вести Минюст России. Сведения, которые будет хранить ведомство, будут являться информацией ограниченного доступа, их будут предоставляться лишь должностным лицам, которые участвуют в противодействии экстремистской деятельности.
Помимо этого, предусматривается создание реестра с данными о тех гражданах, которые причастны к деятельности экстремистских организаций. В том числе, в систему войдут сведения о членах экстремистской или террористической организации или о лицах, причастность которых к таким организациям была установлена судом.
Пополнение базы данных Минюста будет происходить через МВД, Федеральную налоговую службу России, Росфинмониторинг, Пенсионный фонд, а также через органы прокуратуры.
В июне 2021 г. Путин подписал закон о запрете избираться причастным к экстремистским или террористическим организациям. Учредители и руководители подобных организаций не смогут претендовать на выборные должности в течение пяти лет после вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете организации, которую суд признал экстремистской или террористической. Для сотрудников таких организаций срок запрета составит три года.
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