Росавиация продлила ограничения на полеты на юг России до 24 июля
Временное ограничение полетов в 11 аэропортов на юге России продлили до 24 июля, сообщила Росавиация. Ограничения ввели 24 февраля – в день начала спецоперации на Украине – и с тех пор продлевали 24 раза. В предыдущий раз — до 18 июля.
«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — говорится в сообщении.
8 июля министр транспорта Валерий Савельев сообщил, что из-за ограничений на полеты на юг России пассажиропоток отечественных авиакомпаний снизился на 9% по итогам первого полугодия. Он отметил, что введенные меры поддержки позволяют сохранить тарифы на перевозки на прежнем уровне. Минтранс реализует три программы субсидирования авиаперевозок на сумму 27,5 млрд руб.
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