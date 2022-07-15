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Росавиация продлила ограничения на полеты на юг России до 24 июля

Ведомости

Временное ограничение полетов в 11 аэропортов на юге России продлили до 24 июля, сообщила Росавиация. Ограничения ввели 24 февраля – в день начала спецоперации на Украине – и с тех пор продлевали 24 раза. В предыдущий раз — до 18 июля.

«Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — говорится в сообщении.

8 июля министр транспорта Валерий Савельев сообщил, что из-за ограничений на полеты на юг России пассажиропоток отечественных авиакомпаний снизился на 9% по итогам первого полугодия. Он отметил, что введенные меры поддержки позволяют сохранить тарифы на перевозки на прежнем уровне. Минтранс реализует три программы субсидирования авиаперевозок на сумму 27,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных