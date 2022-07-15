Росавиация продлила ограничения на полеты на юг России до 24 июля

Временное ограничение полетов в 11 аэропортов на юге России продлили до 24 июля, сообщила Росавиация. Ограничения ввели 24 февраля – в день начала спецоперации на Украине – и с тех пор продлевали 24 раза. В предыдущий раз — до 18 июля.