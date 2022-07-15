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МВД объявило в розыск журналиста и медиаменеджера Евгения Киселева

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Министерство внутренних дел объявило в розыск журналиста и медиаменеджера Евгения Киселева, который признан в России физлицом-иноагентом, сообщил «Интерфакс». Киселева разыскивают в рамках уголовного дела, однако в базе не указана статья, по которой его возбудили.

В апреле 2022 г. Министерство юстиции запустило реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов. Первыми в него внесли Киселева и журналиста Матвея Ганапольского.

Евгений Киселев – это российский и украинский журналист, медиаменеджер, политический обозреватель, автор и ведущий программ на телеканалах НТВ, ТНТ, ТВ-6. Сейчас Киселев – ведущий телеканала «Украина 24».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных