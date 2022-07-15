МВД объявило в розыск журналиста и медиаменеджера Евгения Киселева
Министерство внутренних дел объявило в розыск журналиста и медиаменеджера Евгения Киселева, который признан в России физлицом-иноагентом, сообщил «Интерфакс». Киселева разыскивают в рамках уголовного дела, однако в базе не указана статья, по которой его возбудили.
В апреле 2022 г. Министерство юстиции запустило реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов. Первыми в него внесли Киселева и журналиста Матвея Ганапольского.
Евгений Киселев – это российский и украинский журналист, медиаменеджер, политический обозреватель, автор и ведущий программ на телеканалах НТВ, ТНТ, ТВ-6. Сейчас Киселев – ведущий телеканала «Украина 24».
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