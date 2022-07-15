МВД объявило в розыск журналиста и медиаменеджера Евгения Киселева

Министерство внутренних дел объявило в розыск журналиста и медиаменеджера Евгения Киселева, который признан в России физлицом-иноагентом, сообщил «Интерфакс». Киселева разыскивают в рамках уголовного дела, однако в базе не указана статья, по которой его возбудили.