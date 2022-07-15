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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Insider

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Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту The Insider (признан СМИ-иноагентом и нежелательной организацией). Данная информация содержится в сервисе ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.

Теперь при попытке зайти на сайт theins.ru на экране появляется следующее сообщение: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Ранее сегодня Генпрокуратура признала деятельность The Insider нежелательной в России, аналогичное решение было принято в отношении Bellingcat (признан иноагентом) и ряда других организаций.

В ведомстве пояснили, что деятельность этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Ведомство направило информацию о своем решении в Минюст, чтобы внести организации в соответствующий перечень.

11 июля Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Depositphotos на территории России. На сайте сервиса уточняется, что доступ к сайту ограничен по решению Генпрокуратуры от 1 июля 2022 г. по ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Данная статья регламентирует ограничение доступа к сайтам, которые призывают к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности, распространяют недостоверную информацию и др. Доступ к сайту The Insider были заблокирован на тех же основаниях.

Ранее по теме: Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Depositphotos

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных