Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Insider
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к сайту The Insider (признан СМИ-иноагентом и нежелательной организацией). Данная информация содержится в сервисе ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.
Теперь при попытке зайти на сайт theins.ru на экране появляется следующее сообщение: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Ранее сегодня Генпрокуратура признала деятельность The Insider нежелательной в России, аналогичное решение было принято в отношении Bellingcat (признан иноагентом) и ряда других организаций.
В ведомстве пояснили, что деятельность этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Ведомство направило информацию о своем решении в Минюст, чтобы внести организации в соответствующий перечень.
11 июля Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Depositphotos на территории России. На сайте сервиса уточняется, что доступ к сайту ограничен по решению Генпрокуратуры от 1 июля 2022 г. по ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Данная статья регламентирует ограничение доступа к сайтам, которые призывают к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности, распространяют недостоверную информацию и др. Доступ к сайту The Insider были заблокирован на тех же основаниях.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.