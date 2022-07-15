Роскомнадзор ограничил доступ к сайту The Insider

11 июля Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Depositphotos на территории России. На сайте сервиса уточняется, что доступ к сайту ограничен по решению Генпрокуратуры от 1 июля 2022 г. по ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Данная статья регламентирует ограничение доступа к сайтам, которые призывают к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности, распространяют недостоверную информацию и др. Доступ к сайту The Insider были заблокирован на тех же основаниях.