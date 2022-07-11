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Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Depositphotos

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Доступ к фотобанку Depositphotos на территории России был ограничен, следует из данных универсального сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.

На сайте сервиса уточняется, что доступ к сайту ограничен по решению Генпрокуратуры от 1 июля 2022 г. по ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Эта статья регламентирует ограничение доступа к сайтам, которые призывают к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности, распространяют недостоверную информацию и др.

17 мая Роскомнадзор ограничил доступ к британскому сайту брокера Interactive Brokers по тем же основаниям, что и к сайту фотобанка: ограничение действует по требованию Генпрокуратуры в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях. 30 мая был заблокирован сайт центра «Мемориал» (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов и ликвидирован).

21 марта Тверской суд Москвы признал Meta (владеет Facebook и Instagram) экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Суд пояснил, что признал деятельность компании экстремистской «в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов» с призывами к насилию в отношении российских военных. В решении суда говорится, что россиянам не запрещено пользоваться Facebook и Instagram. 16 мая замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что соцсети заблокированы на 100%. 16 июня глава Минцифры Максут Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что Соцсети Instagram, Facebook и Twitter потеряли 80% трафика из России. На мессенджер Whatsapp ограничения не распространяются.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных