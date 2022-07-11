Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Depositphotos
Доступ к фотобанку Depositphotos на территории России был ограничен, следует из данных универсального сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.
На сайте сервиса уточняется, что доступ к сайту ограничен по решению Генпрокуратуры от 1 июля 2022 г. по ст. 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Эта статья регламентирует ограничение доступа к сайтам, которые призывают к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности, распространяют недостоверную информацию и др.
17 мая Роскомнадзор ограничил доступ к британскому сайту брокера Interactive Brokers по тем же основаниям, что и к сайту фотобанка: ограничение действует по требованию Генпрокуратуры в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях. 30 мая был заблокирован сайт центра «Мемориал» (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов и ликвидирован).
21 марта Тверской суд Москвы признал Meta (владеет Facebook и Instagram) экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Суд пояснил, что признал деятельность компании экстремистской «в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов» с призывами к насилию в отношении российских военных. В решении суда говорится, что россиянам не запрещено пользоваться Facebook и Instagram. 16 мая замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что соцсети заблокированы на 100%. 16 июня глава Минцифры Максут Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что Соцсети Instagram, Facebook и Twitter потеряли 80% трафика из России. На мессенджер Whatsapp ограничения не распространяются.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.