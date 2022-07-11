Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Depositphotos

21 марта Тверской суд Москвы признал Meta (владеет Facebook и Instagram) экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Суд пояснил, что признал деятельность компании экстремистской «в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов» с призывами к насилию в отношении российских военных. В решении суда говорится, что россиянам не запрещено пользоваться Facebook и Instagram. 16 мая замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что соцсети заблокированы на 100%. 16 июня глава Минцифры Максут Шадаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что Соцсети Instagram, Facebook и Twitter потеряли 80% трафика из России. На мессенджер Whatsapp ограничения не распространяются.