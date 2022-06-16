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Минцифры: Instagram, Facebook и Twitter потеряли 80% российского трафика

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Соцсети Instagram и Facebook (заблокированы в России; принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), а также Twitter потеряли 80% трафика из России, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). 

«Примерно на три эти соцсети приходилось 10-12% трафика (операторов мобильной связи "большой четверки" — ИФ). Те цифры, которые у нас есть, показывают, что только пятая часть этого трафика ушла в VPN. На 80% закончилось потребление», — рассказал Шадаев (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, первое место по трафику сохраняет за собой Youtube — на него приходится 18% трафика операторов «большой четверки». Доля Tiktok упала с 12% в январе-феврале до уровня ниже 10%. Шадаев отметил, что мобильный трафик Telegram вырос более чем вдвое, до 6%. При этом доля Whatsapp не увеличивается и составляет те же 2%. Доля трафика «ВКонтакте» выросла более чем на треть и превысила 10%.

В середине мая замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что Instagram и Facebook на территории России заблокированы почти на 100%. 21 марта Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России из-за распространения материалов с призывами к насилию против российских военных. В России соцсети заблокированы, но пользоваться ими не запрещено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных