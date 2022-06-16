Минцифры: Instagram, Facebook и Twitter потеряли 80% российского трафика

По его словам, первое место по трафику сохраняет за собой Youtube — на него приходится 18% трафика операторов «большой четверки». Доля Tiktok упала с 12% в январе-феврале до уровня ниже 10%. Шадаев отметил, что мобильный трафик Telegram вырос более чем вдвое, до 6%. При этом доля Whatsapp не увеличивается и составляет те же 2%. Доля трафика «ВКонтакте» выросла более чем на треть и превысила 10%.