Минцифры: Instagram, Facebook и Twitter потеряли 80% российского трафика
Соцсети Instagram и Facebook (заблокированы в России; принадлежат Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), а также Twitter потеряли 80% трафика из России, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Примерно на три эти соцсети приходилось 10-12% трафика (операторов мобильной связи "большой четверки" — ИФ). Те цифры, которые у нас есть, показывают, что только пятая часть этого трафика ушла в VPN. На 80% закончилось потребление», — рассказал Шадаев (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, первое место по трафику сохраняет за собой Youtube — на него приходится 18% трафика операторов «большой четверки». Доля Tiktok упала с 12% в январе-феврале до уровня ниже 10%. Шадаев отметил, что мобильный трафик Telegram вырос более чем вдвое, до 6%. При этом доля Whatsapp не увеличивается и составляет те же 2%. Доля трафика «ВКонтакте» выросла более чем на треть и превысила 10%.
В середине мая замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что Instagram и Facebook на территории России заблокированы почти на 100%. 21 марта Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России из-за распространения материалов с призывами к насилию против российских военных. В России соцсети заблокированы, но пользоваться ими не запрещено.