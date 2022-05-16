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В Роскомнадзоре оценили степень блокировки Instagram и Facebook

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Соцсети Instagram и Facebook (заблокированы в России; принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) заблокированы на территории РФ почти на 100%, заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин на заседании комиссии Генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи.

«По поводу довести до конца, по поводу блокировок. Смотрите, эффективность самих блокировок на сетях операторов связи с нашим оборудованием стремится к 100%», - рассказал Субботин.

При этом он отметил, что часть россиян, в том числе дети, используют VPN-сервисы, чтобы получить доступ к Facebook и Instagram, и назвал это «отдельным разговором».

21 марта Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Суд объяснил, что признал деятельность Meta экстремистской «в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов» с призывами к насилию (имеются в виду призывы к насилию против российских военных). В решении суда говорится, что россиянам не запрещено пользоваться Facebook и Instagram.

Ранее по теме: Власти ДНР и ЛНР заблокировали доступ к Instagram и Facebook

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных