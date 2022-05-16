В Роскомнадзоре оценили степень блокировки Instagram и Facebook
Соцсети Instagram и Facebook (заблокированы в России; принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) заблокированы на территории РФ почти на 100%, заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин на заседании комиссии Генсовета «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи.
«По поводу довести до конца, по поводу блокировок. Смотрите, эффективность самих блокировок на сетях операторов связи с нашим оборудованием стремится к 100%», - рассказал Субботин.
При этом он отметил, что часть россиян, в том числе дети, используют VPN-сервисы, чтобы получить доступ к Facebook и Instagram, и назвал это «отдельным разговором».
21 марта Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Суд объяснил, что признал деятельность Meta экстремистской «в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов» с призывами к насилию (имеются в виду призывы к насилию против российских военных). В решении суда говорится, что россиянам не запрещено пользоваться Facebook и Instagram.